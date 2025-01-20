تراجع التضخم في دبي إلى 2.8% في 2025

وبعيداً عن النقل، أظهرت معظم المكونات الأخرى لسلة مؤشر أسعار المستهلك تحركات أسعار معتدلة في ديسمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.1 في المائة في نوفمبر، في حين ظلت فئات مثل التبغ والمطاعم والإقامة والمعلومات والاتصالات والملابس والأحذية في منطقة الانكماش. وتساهم عدة عوامل في هذه الزيادات الخافتة في الأسعار، بما في ذلك القوة المستمرة للدولار، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات مقابل العديد من العملات الرئيسية في الربع الأخير من عام 2024. ومع الفوارق المتوقعة في أسعار الفائدة، والنمو القوي في الولايات المتحدة، وعدم اليقين السياسي المستمر في مختلف البلدان، نتوقع أن تستمر قوة الدولار في عام 2025، مما يساعد في إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.