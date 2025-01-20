تراجع التضخم في دبي إلى 2.8% في 2025
يمكن للمستهلكين في دبي توقع انخفاض الأسعار في عام 2025 مع توقع تباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى متوسط 2.8 في المئة على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى قوة الدولار الأمريكي وأسعار الوقود المعتدلة، رغم أن الضغوط المستمرة من تكاليف السكن تظل تحدياً.
وبحسب محللين في بنك الإمارات دبي الوطني، انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في دبي إلى 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ 3.0% في نوفمبر/تشرين الثاني. وبذلك يصل متوسط معدل التضخم لعام 2024 إلى 3.3%، دون تغيير عن عام 2023، وبانخفاض ملحوظ عن 4.7% في عام 2022.
"نتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي ليصل إلى متوسط 2.8 في المئة على أساس سنوي في عام 2025. وعلى الرغم من أن تكاليف النقل ستستمر في التأثير على الرقم الإجمالي للتضخم، إلا أن قوة الدولار من المتوقع أن تخفف من الضغوط السعرية في باقي مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلك، رغم أن هذه الفوائد قد تُعَوض جزئياً بسبب الضغوط المستمرة من تكاليف الإسكان"، حسبما أشار المحللون.
واستمر النقل، الذي يشكل حوالي 10 في المائة من سلة مؤشر أسعار المستهلك، في خفض معدل التضخم السنوي في ديسمبر، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.3 في المائة في نوفمبر. وعلى الرغم من أن الانخفاض أقل وضوحاً مما كان عليه في وقت سابق في الربع الرابع من عام 2024 - عندما انخفضت أسعار النقل بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر - إلا أن تأثير انخفاض أسعار النفط، وبالتالي أسعار البنزين، لا يزال كبيراً.
وفي ديسمبر/كانون الأول، انخفض سعر البنزين السوبر 98 بنسبة 11.8% على أساس سنوي، وفي يناير/كانون الثاني، ظلت أسعار الوقود مستقرة، حيث بلغ سعر البنزين السوبر 98 2.61 درهم للتر، وهو ما يعكس انخفاضاً بنسبة 7.5% عن يناير/كانون الثاني 2024. ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 73 دولاراً للبرميل هذا العام، انخفاضاً من 80 دولاراً للبرميل في عام 2024، مما يشير إلى أن تكاليف النقل ستستمر في ممارسة ضغوط هبوطية على معدل التضخم الإجمالي.
وبعيداً عن النقل، أظهرت معظم المكونات الأخرى لسلة مؤشر أسعار المستهلك تحركات أسعار معتدلة في ديسمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.1 في المائة في نوفمبر، في حين ظلت فئات مثل التبغ والمطاعم والإقامة والمعلومات والاتصالات والملابس والأحذية في منطقة الانكماش. وتساهم عدة عوامل في هذه الزيادات الخافتة في الأسعار، بما في ذلك القوة المستمرة للدولار، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات مقابل العديد من العملات الرئيسية في الربع الأخير من عام 2024. ومع الفوارق المتوقعة في أسعار الفائدة، والنمو القوي في الولايات المتحدة، وعدم اليقين السياسي المستمر في مختلف البلدان، نتوقع أن تستمر قوة الدولار في عام 2025، مما يساعد في إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
العامل الآخر الذي يساهم في بيئة التسعير الهادئة هو التنافسية في قطاع الأعمال في دبي، الذي حال دون زيادة العديد من الشركات للأسعار رغم تقلص هوامش الربح. أظهرت آخر نتائج استطلاع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لشهر ديسمبر أن الشركات قد رفعت أسعار منتجاتها لأول مرة في ثلاثة أشهر، ولكن هذه الزيادة كانت بمعدل محدود. كما أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر التي أثرت سابقاً على تكاليف الشحن من المتوقع أن تتراجع، مما سيقلل من تأثيرها على تكاليف الشركات في 2025.
بينما تشهد معظم مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) زيادات طفيفة أو هي في حالة انكماش كامل، من المتوقع أن تظل تكاليف الإسكان عاملاً رئيسياً يحافظ على بقاء الرقم العام للتضخم في المنطقة الإيجابية طوال عام 2025. يشكل الإسكان حوالي 40 بالمئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك، وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع معدلات النمو التي تم رصدها في أكتوبر ونوفمبر.
سجل مكون الإسكان في مؤشر دبي نمواً متوسطاً بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في عام 2024. وتستمر تكاليف الإيجار والشراء للإسكان في الارتفاع، حيث ارتفع متوسط أسعار الشقق بنسبة 65 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2020، وتضاعف متوسط أسعار الفلل والمنازل.
وقال محللون: "بينما تبدو توقعات التضخم في دبي لعام 2025 مواتية بسبب قوة الدولار واستقرار أسعار الوقود، فإن التحديات المستمرة التي يفرضها ارتفاع تكاليف الإسكان سوف تتطلب مراقبة دقيقة وقد تؤثر على المعنويات الاقتصادية العامة في الإمارة".