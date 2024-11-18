تراجع التضخم في دبي إلى أدنى مستوى في 14 شهراً
من المرجح أن يستمر تباطؤ التضخم في دبي خلال بقية العام الحالي والعام المقبل مع تراجع ارتفاع الأسعار إلى أدنى مستوى في أكثر من 14 شهراً الشهر الماضي، بحسب خبراء.
وتباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في دبي إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، من 2.5 في المائة في سبتمبر. وكان هذا أبطأ وتيرة للنمو السنوي منذ أغسطس 2023، وفقًا لبحوث بنك الإمارات دبي الوطني. كانت الأسعار أعلى بنسبة 0.2 في المائة في أكتوبر عن الشهر السابق، مقارنة بطباعة شهرية ثابتة في سبتمبر. وعلى مدار العام حتى الآن، بلغ متوسط التضخم السنوي 3.3 في المائة على أساس سنوي.
وقال كبير الاقتصاديين "دانييل ريتشاردز" في مذكرة "لقد أجرينا تعديلاً هبوطياً متواضعاً على توقعاتنا للعام بأكمله لعامي 2024 و2025 حيث من المرجح أن تستمر الضغوط على التضخم على مدى الأشهر القليلة الماضية خلال بقية هذا العام وحتى العام المقبل. نتوقع الآن متوسطًا سنويًا قدره 3.3 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، مقارنة بـ 3.5 في المائة و3.0 في المائة سابقًا. يجب أن يكون تخفيف التضخم داعمًا لزيادة الإنفاق من قبل الأسر والشركات، وبالتالي تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
وكان أحد العوامل التي عرقلت نمو الأسعار خلال الشهرين الماضيين هو مكون النقل في السلة، والذي يمثل ما يقرب من 10 في المائة من الإجمالي. ففي أكتوبر/تشرين الأول، انخفضت أسعار النقل بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي، بعد أن سجلت 8 في المائة في سبتمبر/أيلول. وكان أحد العوامل الرئيسية وراء ذلك هو انخفاض أسعار النفط العالمية والذي انعكس في الأسعار عند المضخة، والتي تمثل حصة كبيرة من مكون النقل. ففي أكتوبر/تشرين الأول، بلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 2.66 درهم، بانخفاض 22.7 في المائة على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.
كما شهدنا تباطؤاً ملحوظاً في مكونات أخرى من السلة هذا العام أيضًا، حيث مر جزء من الارتفاع في الأسعار العالمية التي شهدناها في عامي 2022 و2023 عبر القاعدة وهدأت الاضطرابات العالمية. ارتفعت أسعار السلع المعمرة والصيانة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة فقط على أساس سنوي في أكتوبر وبلغ متوسطها 0.5 في المائة حتى الآن، مقارنة بـ 8.3 في المائة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر وبلغ متوسطها 2.6 في المائة حتى الآن، مقارنة بمتوسط 4.6 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي.
وكما كان الحال خلال بقية العام، كانت القوة الأساسية وراء التضخم في دبي في أكتوبر هي مكون الإسكان، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري للشهر الثالث على التوالي و7.2 في المائة على أساس سنوي. وكان هذا تسارعًا متواضعًا عن نسبة 7 في المائة في سبتمبر ويمثل أسرع وتيرة للتضخم في الإسكان في دبي منذ منتصف عام 2015 حيث يعكس المؤشر بشكل متزايد تكاليف رأس المال والإيجار على مدى السنوات العديدة الماضية. في أكتوبر، كانت القيم الرأسمالية للشقق أعلى بنسبة 19.8 في المائة في المتوسط على أساس سنوي بينما ارتفعت أسعار الفلل المتوسطة بنسبة 20.24 في المائة على أساس سنوي في جميع أنحاء المدينة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الإيجار عبر الفلل والشقق بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي. وقال ريتشاردز: "من المرجح أن يتباطأ وتيرة النمو في نهاية المطاف ولكن في الوقت الحالي سيستمر الإسكان في دعم التضخم الرئيسي في دبي".
وبالنظر إلى بصمة التضخم في نوفمبر، فمن المرجح أن يكون تأثير النقل قد خفت حدته مع ارتفاع أسعار البنزين من شهر لآخر لأول مرة منذ أغسطس. ومع ذلك، تظل الأسعار أقل بنسبة 9.6 في المائة عن العام السابق، لذا فإن الانخفاض السنوي سيظل كبيرًا، وفقًا لبنك الإمارات دبي الوطني. وقال ريتشاردز: "نتوقع العام المقبل أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 73 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 80 دولارًا للبرميل المتوقعة في عام 2024، مما يعني أن النقل من المرجح أن يستمر في ممارسة ضغوط هبوطية على التضخم في عام 2025".