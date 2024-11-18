تراجع التضخم في دبي إلى أدنى مستوى في 14 شهراً

وكما كان الحال خلال بقية العام، كانت القوة الأساسية وراء التضخم في دبي في أكتوبر هي مكون الإسكان، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري للشهر الثالث على التوالي و7.2 في المائة على أساس سنوي. وكان هذا تسارعًا متواضعًا عن نسبة 7 في المائة في سبتمبر ويمثل أسرع وتيرة للتضخم في الإسكان في دبي منذ منتصف عام 2015 حيث يعكس المؤشر بشكل متزايد تكاليف رأس المال والإيجار على مدى السنوات العديدة الماضية. في أكتوبر، كانت القيم الرأسمالية للشقق أعلى بنسبة 19.8 في المائة في المتوسط على أساس سنوي بينما ارتفعت أسعار الفلل المتوسطة بنسبة 20.24 في المائة على أساس سنوي في جميع أنحاء المدينة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الإيجار عبر الفلل والشقق بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي. وقال ريتشاردز: "من المرجح أن يتباطأ وتيرة النمو في نهاية المطاف ولكن في الوقت الحالي سيستمر الإسكان في دعم التضخم الرئيسي في دبي".