تخفيض الفائدة في الإمارات يبشر بقروض أرخص للمستهلكين

وقد استجابت الأسواق المالية بتمديد "صفقات ترامب" الشعبية - مما دفع عائدات السندات والدولار الأمريكي وعقود الأسهم الآجلة إلى الارتفاع - حيث يعين المستثمرون احتمالات أعلى لتحويل ترامب لمقترحات السياسة إلى حقيقة. كتب جاي ستير، رئيس استراتيجية الأسواق المتقدمة في أموندي، في ورقة بيضاء: "إن التنفيذ الكامل لمقترح ترامب التعريفي بعيد المدى لن يترك أي فائزين في عالم من عدم اليقين التجاري المتزايد والحمائية". وأضاف أن الأسهم الأمريكية ستتعرض لضربات من قوى متضاربة، لكن إلغاء القيود التنظيمية والسياسات الصناعية في عهد ترامب 2.0 من المرجح أن تفيد قطاعات مثل البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.