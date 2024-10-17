تخفيضات أسعار الفائدة تهدد أرباح البنوك الخليجية
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن خفض أسعار الفائدة المتوقع على مراحل بدءاً من الربع الرابع من عام 2024 سيكون سلبياً على أرباح معظم البنوك الخليجية بسبب إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة بشكل أسرع من الالتزامات المدرة للفائدة.
لكن المحللين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقيدة نسبيا، ويعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة من غير المرجح أن تكون كبيرة بما يكفي للتأثير على تصنيفات جدوى البنوك. وقال محللو فيتش: "قد يكون الخطر الرئيسي على تصنيفات الجدوى هو أسعار النفط الأقل من المتوقع (تفترض فيتش 70 دولارا للبرميل في عام 2025 و65 دولارا للبرميل في عام 2026)، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد السيولة وإضعاف الظروف الاقتصادية في المنطقة".
في الشهر الماضي، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، فخفض هدف الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75-5.0%. وتشير هذه الخطوة الحمائمية إلى نهاية حقبة أسعار الفائدة "الأعلى لفترة أطول" ــ وبداية دورة تيسير نقدي جديدة قد تستمر إلى ما بعد عام 2025.
وتتوقع شركة "جي بي مورجان" للأبحاث أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وهذا يخالف "الرسم البياني النقطي" الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ وهو الرسم البياني الذي يسجل توقعات كل مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة القصيرة الأجل ــ والذي يشير إلى خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
وتتوقع فيتش أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأميركية بمقدار تراكمي إضافي قدره 200 نقطة أساس بحلول يونيو/حزيران 2026، ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوها بتخفيضات مماثلة بسبب ربط أسعار الصرف.
وقال رامي حبيبي علوي المدير المساعد للمؤسسات المالية - البنوك، و"ريدموند رامسديل" المدير الأول ورئيس تصنيفات البنوك في الشرق الأوسط والخدمات المصرفية الإسلامية، وكلاهما في فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك الإماراتية من المرجح أن تكون الأكثر تضررا في حين من المرجح أن تكون البنوك السعودية أقل تضررا بسبب نسبتها الأعلى من التمويل بسعر ثابت، على الرغم من أن التأثير على كل بنك سوف يعتمد على مستوى تمويله للأفراد.
وتستعد معظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لارتفاع أسعار الفائدة، مع إعادة تسعير الأصول بشكل أسرع من الالتزامات ونسبة عالية من الودائع الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وقال محللو فيتش: "نقدر أن فجوة إعادة التسعير الإيجابية قصيرة الأجل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البنوك الكويتية) تمثل 6.6 في المائة من إجمالي الأصول في نهاية عام 2023، مع إعادة تسعير حوالي 60 في المائة من وكالة الطاقة الدولية في غضون 12 شهرًا".
وقالوا إن "هذا عزز التعافي القوي في أداء البنوك منذ أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع في عام 2022. ومع ذلك، فإن الأرباح سوف تتأثر سلبًا مع تحول دورة أسعار الفائدة".
وأعلنت البنوك السعودية والإماراتية عن انخفاض متوسط هامش الفائدة الصافي بمقدار 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس على التوالي خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة في 2019-2021، عندما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
ولن تتأثر البنوك السعودية بنفس الطريقة بخفض أسعار الفائدة هذه المرة بسبب انخفاض الاعتماد على الودائع الجارية وحسابات التوفير (53.3% من ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من عام 2024؛ و61.2% في نهاية عام 2019) والتعرض الأكبر للقروض العقارية طويلة الأجل ذات سعر الفائدة الثابت (23.3% من إجمالي التمويل في نهاية النصف الأول من عام 2024؛ و12.8% في نهاية عام 2019).
وفي الإمارات العربية المتحدة والبحرين، كان من المقرر إعادة تسعير أكثر من 60% من اتفاقيات إعادة تسعير الفائدة للبنوك خلال 12 شهراً. ويقارن هذا بنسبة 44% و52% في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على التوالي، حيث توجد نسب أعلى من التعرضات للتجزئة ذات أسعار الفائدة الثابتة.
وتشير مراجعة فيتش لتحليلات حساسية 46 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن حساسية صافي هامش الفائدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هي الأكبر في الكويت، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان. وقالت الوكالة: "نقدر أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى تآكل صافي هامش الفائدة بمقدار 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، و7 نقاط أساس للبنوك القطرية والعمانية".