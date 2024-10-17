تخفيضات أسعار الفائدة تهدد أرباح البنوك الخليجية

لكن المحللين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقيدة نسبيا، ويعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة من غير المرجح أن تكون كبيرة بما يكفي للتأثير على تصنيفات جدوى البنوك. وقال محللو فيتش: "قد يكون الخطر الرئيسي على تصنيفات الجدوى هو أسعار النفط الأقل من المتوقع (تفترض فيتش 70 دولارا للبرميل في عام 2025 و65 دولارا للبرميل في عام 2026)، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد السيولة وإضعاف الظروف الاقتصادية في المنطقة".