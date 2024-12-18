المرونة الاقتصادية تدعم نمو الإمارات في 2025

وقالت رزان هلال، محللة السوق لدى فوريكس.كوم Forex.com: "من المتوقع أن تحافظ الإمارات العربية المتحدة على نمو قوي في عام 2025، مع توقعات لناتج محلي إجمالي يتراوح بين 6.2 في المائة من قبل البنك المركزي الإماراتي، و5.1 في المائة من قبل صندوق النقد الدولي، و4.1 في المائة من قبل البنك الدولي". وأضافت: "لقد انخفض التضخم في الإمارات العربية المتحدة تدريجياً، حيث وصل إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أبطأ وتيرة منذ أغسطس 2023. ومن المتوقع أن تؤدي دورة التيسير النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي عكسها البنك المركزي الإماراتي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يعزز النمو الاقتصادي في عام 2025".