السياحة في رأس الخيمة: آفاق جديدة ونمو مستدام

حققت إمارة رأس الخيمة نمواً ملحوظاً في قطاع السياحة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 6% في أعداد الزوار ليبلغ إجماليهم أكثر من 654 ألف زائر، مقابل ارتفاع بنسبة 9% في إيرادات القطاع السياحي. كما شهدت الإمارة زيادة ملحوظة بلغت 36% في إيرادات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن هذا الأداء يعكس قوة القطاع ونجاح الاستراتيجية الطموحة للإمارة، والتي ترتكز على توسيع شبكة الربط الجوي، وزيادة عدد الفنادق الفاخرة، إلى جانب تنظيم فعاليات سياحية ورياضية متميزة تسهم في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من أسرع الوجهات نمواً عالمياً.

ومن أبرز عوامل النمو، التوسع في الرحلات المباشرة إلى مطار رأس الخيمة الدولي من وجهات مثل رومانيا (+65%)، وبولندا (+56%)، وأوزبكستان (+47%)، وبيلاروسيا (+30%)، إضافة إلى الأسواق الرئيسة كالبلدان المنتمية لرابطة الدول المستقلة، والمملكة المتحدة، والهند، والصين، وأوروبا الوسطى والشرقية.

وشهدت الإمارة افتتاح عدة فنادق ومنتجعات فاخرة ضمن خطة استراتيجية لمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، بمشاريع من علامات عالمية مثل فورسيزونز، فيرمونت، تاج، وإن إتش كوليكشن، إلى جانب افتتاح منتجع روف جزيرة المرجان الذي يجمع بين الفخامة وتقديم خدمات مخصصة لمتحدي الإعاقة.

وعززت الفعاليات الرياضية والترفيهية من دفعة السياحة، حيث استضافت الإمارة بنجاح نصف ماراثون رأس الخيمة بمشاركة أكثر من 10,000 مشارك، وطواف الإمارات مع مراحله الجبلية على قمة جبل جيس، وبطولة رأس الخيمة للجولف ضمن الجولة العالمية، ومغامرة هايلاندر للمشي الجبلي، إضافة إلى سباق جيس رايد للدراجات الهوائية الأول من نوعه.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، أقامت الهيئة شراكات هامة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز السياحة الذكية وتطوير التجربة الرقمية للزوار، عبر التعاون مع شركات مثل هواوي وأوبن وورلد، إضافة إلى اتفاقيات مع وكالات السفر الرقمية الرائدة في السوق الصينية والأسواق الخليجية.

وأكد راكي فيليبس أن الإمارة تستهدف استقطاب أكثر من 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الاستدامة وتوفير تجارب سياحية فريدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.