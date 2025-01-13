الروبية الهندية قد تصل إلى 26 مقابل الدرهم الإماراتي

وفي العاشر من يناير، سجلت الروبية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 86.04 روبية للدولار، لتغلق عند 85.9728 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات "بلومبرج". وقد ساهمت تدفقات المستثمرين المؤسسيين الأجانب المستمرة إلى الخارج، والطلب القوي على الدولار من مستوردي النفط، وارتفاع أسعار خام برنت، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في تراجع العملة.

وقد يشكل انخفاض قيمة الروبية بشكل حاد تحدياً للاقتصاد الهندي المعتمد على الواردات، وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، يزعم الخبراء أنه في الأمد البعيد، قد يساعد ضعف الروبية في تحقيق التوازن في ديناميكيات التجارة وتوفير دفعة لاقتصاد التصدير الناشئ في البلاد.