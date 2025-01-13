الروبية الهندية قد تصل إلى 26 مقابل الدرهم الإماراتي
من المحتمل أن تهبط قيمة الروبية الهندية إلى أقل من 26 روبية مقابل الدرهم الإماراتي أو تصل إلى 90 روبية مقابل الدولار هذا العام مع استعداد البنك الاحتياطي الهندي للابتعاد عن ربطه الضمني بالدولار تحت قيادة المحافظ الجديد.
وقد انخفضت قيمة الروبية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت 23.689 مقابل الدرهم أو 85.97 مقابل الدولار الأميركي، ممّا أثار تكهنات حول تخفيف بنك الاحتياطي الهندي قبضته القوية على العملة تحت قيادة محافظه الجديد "سنجاي مالهوترا". وفي عهد سلف "مالهوترا"، كانت العملة مثبتة فعلياً على سعر مربوط بالدولار.
وفي العاشر من يناير، سجلت الروبية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 86.04 روبية للدولار، لتغلق عند 85.9728 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات "بلومبرج". وقد ساهمت تدفقات المستثمرين المؤسسيين الأجانب المستمرة إلى الخارج، والطلب القوي على الدولار من مستوردي النفط، وارتفاع أسعار خام برنت، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في تراجع العملة.
وقد يشكل انخفاض قيمة الروبية بشكل حاد تحدياً للاقتصاد الهندي المعتمد على الواردات، وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، يزعم الخبراء أنه في الأمد البعيد، قد يساعد ضعف الروبية في تحقيق التوازن في ديناميكيات التجارة وتوفير دفعة لاقتصاد التصدير الناشئ في البلاد.
إن ضعف الروبية قد يفيد المغتربين الهنود الذين يرسلون التحويلات المالية إلى وطنهم، حيث سيحصلون على المزيد من الروبيات مقابل أرباحهم الأجنبية. ورغم أن هذا قد يوفر حماية مؤقتة لمدخول الأسر في الهند، فإن الضعف المحتمل للروبية إلى 95 روبية مقابل الدولار يحمل في طياته عواقب وخيمة على الاقتصاد الهندي.
ويتوقع المحللان في شركة "جافيكال" للأبحاث "أوديث سيكاند" و"توم ميلر" انخفاضاً أكبر في قيمة الروبية، لتصل إلى 95 روبية مقابل الدولار هذا العام. كما يعتقدان أن السلطة النقدية تواجه تحدي خفض أسعار الفائدة دون التسبب في انخفاض أكبر في قيمة العملة.
وفي تقريرهما، اقترح "سيكاند" و"ميلر" أن انخفاض قيمة الروبية قد يصل إلى 10% مع تبني بنك الاحتياطي الهندي لنظام سعر صرف أكثر مرونة. وفي حين أن ضعف الروبية قد يفرض ضغوطاً على الاقتصاد في البداية، يعتقد المحللون أنها قد تساعد في نهاية المطاف قطاع التصدير في الهند من خلال تصحيح سعر الصرف المبالغ في قيمته.
وأشار المحللون إلى أنه منذ أواخر عام 2022، حاول البنك الاحتياطي الهندي قمع تقلبات العملة من خلال التحكم في سعر صرف الروبية مقابل الدولار. وقد أدّى هذا إلى تحقيق الاستقرار من خلال التراكم السريع لاحتياطيات النقد الأجنبي، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 704.89 دولار في أواخر سبتمبر 2024. ومع ذلك، وسط الانخفاض الحاد الحالي في قيمة الروبية، انخفضت الاحتياطيات بنحو 70 مليار دولار.
وقال خبراء النقد إن التحول نحو نهج أكثر توجهاً نحو السوق قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في سعر صرف الروبية. وفي حين قد يسمح هذا بإجراء تعديلات استجابة للأساسيات الاقتصادية، فإنه قد يخلق أيضاً حالة من عدم اليقين للشركات والمستثمرين.
وأشاروا إلى أن السماح للروبية بالانخفاض أكثر قد يكون له آثار مختلطة على التضخم والنمو الاقتصادي. فمن ناحية، قد يؤدي ضعف الروبية إلى زيادة قدرة الصادرات على المنافسة، ممّا قد يعزز النمو. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وخاصة بالنسبة للسلع المستوردة.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك الاحتياطي الهندي بمثابة حاجز حاسم ضد تقلبات العملة. ومع ذلك، فإن انخفاض الاحتياطيات بسبب التدخل أو تدفقات رأس المال إلى الخارج قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الهندي على استقرار الروبية في مواجهة ضغوط السوق، كما زعم خبراء العملة.
وقال محللون إن ضعف الروبية من شأنه أن يزيد من تكلفة الواردات، وخاصة النفط الخام، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. ومن شأن هذا أن يفرض تحديات على بنك الاحتياطي الهندي في تحقيق التوازن بين النمو والسيطرة على التضخم.
إن انخفاض قيمة العملة قد يعزز القدرة التنافسية للسلع الهندية في الأسواق العالمية، ممّا قد يؤدي إلى تعزيز الصادرات. ولكن الفوائد قد تتلاشى بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، وخاصة بالنسبة للصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة قد يؤثر على معنويات المستثمرين، ممّا يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والديون. وقد يؤدي هذا إلى ردع الاستثمار الأجنبي المباشر والتأثير على الاستقرار الاقتصادي العام.