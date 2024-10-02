التضخم وتغير المناخ يعيدان تشكيل عادات الشراء أوسطياً

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يقترب التضخم من معدلاته التاريخية في العديد من اقتصادات المنطقة، مع اقتراب ثلث هذه الاقتصادات من المعدلات المتوسطة أو حتى دونها. بعد أن بلغ ذروته في عام 2023، من المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم إلى 15.4% في عام 2024 و12.4% في عام 2025.