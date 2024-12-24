الإمارات وكرواتيا تستكشفان فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية
تدفع الإمارات وكرواتيا بعجلة التعاون الاقتصادي نحو آفاق أرحب، معززتين بذلك مكانتهما كشريكين تجاريين رئيسيين في أوروبا.
وشهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً ملحوظاً بنسبة 4%، حيث ارتفعت من 107 ملايين دولار أمريكي في عام 2022 لتصل إلى 110.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان من أهم محركات هذا النمو ارتفاع كبير في عمليات إعادة التصدير من الإمارات بنسبة 265%، ليصل إجماليها إلى 15.65 مليون دولار أمريكي، إلى جانب زيادة بنسبة 12% في صادرات الإمارات إلى كرواتيا، والتي بلغت 43.03 مليون دولار أمريكي.
واستمر هذا الزخم في النصف الأول من عام 2024، حيث توسعت التجارة الثنائية بنسبة 44.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتبلغ 78.9 مليون دولار. وكان النمو القوي مدفوعاً بزيادات ملحوظة في الواردات، التي ارتفعت بنسبة 84.2% إلى 50.1 مليون دولار، وإعادة التصدير، التي نمت بنسبة 83.4% إلى 8.4 مليون دولار.
وقد التقى معالي الدكتور "ثاني بن أحمد الزيودي" وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي "أنتي شوشنار" وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي، خلال زيارة إلى زغرب. وركزت المناقشات بين الوزيرين، اللذين انضم إليهما سعادة "أحمد العطار" سفير دولة الإمارات العربية المتحدة غير المقيم لدى كرواتيا، على سبل فتح مسارات جديدة لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
واستكشف الوزيران مجالات التعاون المحتملة والمبادرات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على أهمية تعزيز شراكات القطاع الخاص عبر القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والبنية الأساسية والنقل والسياحة. كما تناول الاجتماع استراتيجيات لتبسيط سلاسل التوريد، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في دفع الرخاء المتبادل والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
وأكدّ "الزيودي" أهمية كرواتيا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعميق ارتباطها الاقتصادي مع أوروبا. وقال: "يظل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية العالمية في صميم أولوياتنا الاستراتيجية، ممّا يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب محوري في الاقتصاد العالمي. إن التزامنا بالعمل مع شركاء رئيسيين مثل كرواتيا يضمن النمو المستدام ويدعم أطر التجارة التي تحقق المنافع المتبادلة".
وأضاف: "إن النمو الكبير في التجارة غير النفطية مع كرواتيا يسلط الضوء على حيوية علاقاتنا الاقتصادية ويمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع. وتحمل القطاعات الرئيسية مثل التصنيع، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية إمكانات هائلة للتعاون، مما يعزز رؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي".
ورحب "أنتي شوشنار" بالدور الاستباقي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأشاد بعمق الفرص التي توفرها هذه الشراكة للاقتصادين. وأشار إلى أن "الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وكرواتيا تشكل مثالاً ناجحاً لكيفية قدرة التعاون الاقتصادي القوي على دفع النمو المتبادل وتوليد فوائد دائمة لكلا البلدين".