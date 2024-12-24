الإمارات وكرواتيا تستكشفان فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية

وشهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً ملحوظاً بنسبة 4%، حيث ارتفعت من 107 ملايين دولار أمريكي في عام 2022 لتصل إلى 110.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان من أهم محركات هذا النمو ارتفاع كبير في عمليات إعادة التصدير من الإمارات بنسبة 265%، ليصل إجماليها إلى 15.65 مليون دولار أمريكي، إلى جانب زيادة بنسبة 12% في صادرات الإمارات إلى كرواتيا، والتي بلغت 43.03 مليون دولار أمريكي.