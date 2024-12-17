الإمارات: قروض رخيصة مع خفض أسعار الفائدة الأميركية
من المتوقع أن يستفيد المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة من القروض الرخيصة حيث من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية يوم الأربعاء.
تتبع الإمارات العربية المتحدة السياسة النقدية الأميركية، حيث أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأميركي.
"في الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الإماراتي سعر فائدة الودائع لليلة واحدة من 4.9% إلى 4.65%، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة إلى 4.5-4.75%. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة هذه المرة إلى 4.25-4.50%، مما يعني أن البنك المركزي الإماراتي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة إلى 4.4%."
وهذا يعني انخفاض أسعار الفائدة على السيارات والمنازل والقروض الشخصية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا بشكل عام إلى تخفيف التضخم في البلاد، كما يقول الخبراء.
"قالت "تشارو تشانانا"، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك: "مع تزايد اعتماد تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، سيركز المستثمرون على نبرة تصريحات رئيس البنك، جيروم باول، بعد الاجتماع، بالإضافة إلى الملخص المحدث للتوقعات الاقتصادية (SEP)، وخاصة الرسم البياني النقطي الذي يوفر رؤى حول مسار أسعار الفائدة في عام 2025 وما بعده."
"تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 95% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، بعد خطوة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى الرغم من أن خفض أسعار الفائدة أصبح شبه مؤكد، فإن السوق ستراقب أي إشارات لخفض "متشدد". وقالت تشانانا: "هذا يعني أنه في حين يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته، فإنه قد يشير إلى الحذر بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية، إما من خلال مخطط النقاط المحدث للجنة أو عبر المؤتمر الصحفي لرئيس البنك، باول."
"تتزايد الأحاديث حول احتمال تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني 2025، مما يشير إلى توقف محتمل لدورة التيسير النقدي. ويقول الخبراء إن هذا قد يحدث لأسباب متعددة."
●التضخم الثابت: في حين يتراجع التضخم المرتبط بالمأوى، تظل مكونات أخرى للتضخم ثابتة، مما يعقد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تبرير وتيرة تخفيضات قوية.
●اقتصاد مرن: أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة مرونة مفاجئة، وهو ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع نهج أكثر تحفظاً في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
مخاطر التضخم المرتبطة بإدارة ترامب: مع احتمال تركيز إدارة ترامب الجديدة على التعريفات التجارية في وقت مبكر بعد توليها منصبها في 20 يناير/كانون الثاني، هناك خطر من أنها قد تساهم في ارتفاع التضخم، مما قد يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً بشأن التخفيضات المستقبلية."
"إن الرسم البياني النقطي، الذي يعكس توقعات كل عضو في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة، سيكون بالغ الأهمية لمعنويات السوق لأنه يوفر رؤى حول تفكير أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي. وستوضح النقاط المتعلقة بعام 2025 و2026 و2027 مدى قوة توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة."
"● توقعات 2025: أشار الرسم البياني السابق إلى أربع تخفيضات في أسعار الفائدة (100 نقطة أساس) لعام 2025، ولكن قد يتم تعديله إلى ثلاث تخفيضات فقط أو حتى تخفيضين مع استمرار ارتفاع مخاطر التضخم. وقالت تشانانا: "يتوقع الإجماع أن يتحرك الرسم البياني لعام 2025 إلى 3.625% من 3.375%، مما يشير إلى التوقع الأساسي لثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل. وإذا تحرك الرسم البياني لعام 2025 إلى 3.875%، مما يشير إلى تخفيضين فقط في أسعار الفائدة العام المقبل، فسيكون ذلك مفاجأة متشددة كبيرة للسوق."
●أسعار الفائدة طويلة الأجل: قد تتحول التوقعات لعام 2026 أيضاً إلى خفضين، مما يعكس مساراً أبطأ للتطبيع. ويتوقع الإجماع أن يبلغ معدل نهاية عام 2026 3.125 في المائة من 2.875 في المائة المتوقعة في الرسم البياني النقطي في سبتمبر.
●سعر الفائدة النهائي: قد يرتفع أيضاً سعر الفائدة المحايد "طويل الأجل" إلى 3% من 2.875% في سبتمبر/أيلول، مما يعكس بيئة أسعار فائدة أعلى هيكلياً.
"● التوقعات الاقتصادية المحدثة: من المرجح أن يتم تعديل توقعات التضخم الاقتصادي لعام 2024 لتظهر ارتفاع التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2024 من 2.6% في سبتمبر، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.4%، بالإضافة إلى توقعات أقوى لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024."
"قامت الأسواق بتسعير خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات أقل في عام 2025، فقد تشهد الأصول الخطرة مثل الأسهم تقلبات متجددة. وقالت تشانانا: "قد تفرض النبرة المتشددة ضغوطاً هبوطية على تقييمات الأسهم، وخاصة أسهم النمو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة المرتفعة. كما قد تواجه القطاعات الأخرى الحساسة لأسعار الفائدة، مثل شركات بناء المساكن والشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، رياحاً معاكسة أيضاً. وقد يفكر المستثمرون في التحول إلى القطاعات الدفاعية مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أبطأ للتخفيضات."
●وضع الدخل الثابت: إذا أشارت النقاط إلى سعر فائدة نهائي أعلى أو تخفيضات أقل في عام 2025، فقد يصبح منحنى العائد مسطحاً، مع ارتفاع العائدات قصيرة الأجل مقارنة بالعائدات الأطول أجلاً. وقد يعرض هذا السندات قصيرة الأجل لمخاطر الهبوط مع ارتفاع العائدات.
● استراتيجية النقد الأجنبي: قد يكون خفض أسعار الفائدة بشكل متشدد داعماً للدولار الأمريكي، مما يزيد من الطلب عليه. وعلى الرغم من وجود احتمالية لتراجع قصير الأجل للدولار بسبب موسمية نهاية العام والوضع المستمر، فقد يُنظر إلى أي انخفاضات على أنها فرصة للشراء. وقالت تشانانا: "إن السياسات المحتملة لإدارة ترامب المؤيدة للدولار، مثل ارتفاع التعريفات الجمركية المتزايدة، قد تدعم الدولار الأمريكي في عام 2025. وفي الوقت نفسه، يواجه الين الياباني مخاطر هبوطية إذا ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، وقد تؤثر تهديدات التعريفات الجمركية على اليوان الصيني واليورو والدولار الأسترالي في عام 2025.