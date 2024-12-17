الإمارات: قروض رخيصة مع خفض أسعار الفائدة الأميركية

"قالت "تشارو تشانانا"، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك: "مع تزايد اعتماد تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، سيركز المستثمرون على نبرة تصريحات رئيس البنك، جيروم باول، بعد الاجتماع، بالإضافة إلى الملخص المحدث للتوقعات الاقتصادية (SEP)، وخاصة الرسم البياني النقطي الذي يوفر رؤى حول مسار أسعار الفائدة في عام 2025 وما بعده."

"تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 95% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، بعد خطوة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى الرغم من أن خفض أسعار الفائدة أصبح شبه مؤكد، فإن السوق ستراقب أي إشارات لخفض "متشدد". وقالت تشانانا: "هذا يعني أنه في حين يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته، فإنه قد يشير إلى الحذر بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية، إما من خلال مخطط النقاط المحدث للجنة أو عبر المؤتمر الصحفي لرئيس البنك، باول."

"تتزايد الأحاديث حول احتمال تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني 2025، مما يشير إلى توقف محتمل لدورة التيسير النقدي. ويقول الخبراء إن هذا قد يحدث لأسباب متعددة."

●التضخم الثابت: في حين يتراجع التضخم المرتبط بالمأوى، تظل مكونات أخرى للتضخم ثابتة، مما يعقد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تبرير وتيرة تخفيضات قوية.