الإمارات تمنع زيادة أسعار الأرز والبيض و7 سلع أخرى لحماية المستهلكين

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الثلاثاء، إن تجار التجزئة في الدولة لا يستطيعون زيادة أسعار9 سلع استهلاكية أساسية دون موافقة مسبقة، وذلك بهدف حماية المستهلكين وتعزيز المنافسة.