الإمارات تمنع زيادة أسعار الأرز والبيض و7 سلع أخرى لحماية المستهلكين
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الثلاثاء، إن تجار التجزئة في الدولة لا يستطيعون زيادة أسعار9 سلع استهلاكية أساسية دون موافقة مسبقة، وذلك بهدف حماية المستهلكين وتعزيز المنافسة.
وتشمل هذه السلع زيت الطهي والبيض ومنتجات الألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح. وستدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2025.
ويأتي ذلك في إطار سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية والقرارات التنظيمية التي تندرج تحت ثلاثة قرارات وزارية جديدة.
تم تقديم سياسة التسعير الجديدة لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
بموجب القرارات الوزارية الجديدة، تُلزم وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية وموردي السلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتجار الرقميين والمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ السياسة الجديدة. وقد مُنحت الوزارة صلاحيات إشرافية لضمان التزام جميع الأطراف بالقرارات.
وبموجب السياسة الجديدة، يتعين على متاجر التجزئة عرض أسعار المنتجات لتعزيز الشفافية.