الإمارات تراقب الأسعار العالمية لضمان حماية المستهلك

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العالمي 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025 بعد أن بلغ متوسطه 6.7% في عام 2023. ويقارن هذا مع معدل التضخم المتوقع في الإمارات العربية المتحدة عند 2.3% و2.1% في عامي 2024 و2025 على التوالي. وبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات العربية المتحدة 1.6% في عام 2023.