الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر استقراراً اقتصادياً في العالم

صرح "مايكل بوليجر"، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسواق الناشئة في إدارة الثروات العالمية في يو بي إس، أن من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة 5% في عام 2025. وفي الأسبوع الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو دولة الإمارات العربية المتحدة للعام المقبل بنسبة 0.9% على خلفية النمو القوي في القطاعات غير النفطية واستقرار أسعار النفط الخام. ووفقًا لإصدار أكتوبر من توقعات الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.1% في عام 2025 مقارنة بنسبة 4.2% التي توقعها في إصدار أبريل من توقعات الاقتصاد العالمي.