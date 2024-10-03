الإمارات تتصدر صناديق الثروة السيادية بأصول تصل إلى 2.2 تريليون دولار في 2024

في تقريرها السنوي، ذكرت "مبادلة"، ثاني أكبر صندوق ثروة في أبوظبي، أن أصولها الخاضعة للإدارة ارتفعت بنسبة 9.5% في عام 2023، لتصل إلى 302.2 مليار دولار (1.11 تريليون درهم). واستثمرت "مبادلة" نحو 89 مليار درهم في قطاعات متعددة، منها التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والائتمان الخاص. كما احتفظت بتركيبة محفظتها بشكل عام، حيث شكلت الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسهم الخاصة 38%، في حين مثلت الأسواق العامة 25%، والعقارات والبنية التحتية 16%. وفي مايو، انضمت "مبادلة" إلى "جلوبال انفراستراكتشور بارتنرز" (Global Infrastructure Partners) للاستثمار في مشروع إنتاج اليوريا بقيمة 4.2 مليار دولار في أستراليا الغربية.