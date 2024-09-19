الإمارات تتجاوز الاقتصادات المتقدمة في تنافسية المواهب

كما حققت الإمارات مركزاً أعلى في المؤشر الفرعي للجاذبية، حيث ارتفعت أربعة مراكز لتحتل المرتبة الثانية عشرة عالمياً.

ويعكس هذا التقدم مدى استفادة الدولة من جذب مجموعة كبيرة من المواهب الأجنبية، مما يؤكد جاذبية الإمارات القوية بين المهنيين من مختلف أنحاء العالم. يأتي ذلك بفضل سياسات الدخل المعفي من الضرائب والفرص الوظيفية المميزة التي تقدمها