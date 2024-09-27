"الإمارات المركزي" : 4% نمو الاقتصاد في 2024

وتوقع "المركزي" نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بنسبة 6%، مدفوعاً باستراتيجية التنويع التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية.

ومن المتوقع أن يعمل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة على زيادة صادرات الدولة بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. وقد وقعت الدولة - وهي تهدف إلى توقيع 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - معاهدات تجارية مع الهند وتركيا وإسرائيل وكمبوديا وجورجيا، بينما تجري محادثات مع اليابان وصربيا ونيوزيلندا والإكوادور.