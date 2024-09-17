ارتفاع أسعار الفائدة يدفع بنوك الخليج لاستكشاف فرص الدمج والاستحواذ

يوجد في القطاع المصرفي الكويتي عشرة بنوك، جميعها مصنفة من قبل وكالة فيتش. وتتوقع وكالة فيتش نموًا ائتمانيًا متواضعًا بنسبة 3-4 في المائة للقطاع في عام 2024 (2023: 2.3 في المائة؛ النصف الأول من عام 2024: 3.7 في المائة) بسبب أسعار الفائدة المرتفعة (سعر الفائدة المرجعي للإقراض هو 4.25 في المائة)، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتواضع (-2.1 في المائة في عام 2024؛ 2.9 في المائة في عام 2025) والانقسامات السياسية. ومع ذلك، تتمتع البنوك برأس مال كافٍ وتمويل وسيولة جيدين وممارسات قوية لإدارة المخاطر، مما قد يدعم نموًا ائتمانيًا أسرع إذا تم التغلب على العقبات السياسية والمؤسسية.