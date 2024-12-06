الروبية الهندية ترتفع قليلا مقابل الدرهم الإماراتي الجمعة
ارتفعت قيمة الروبية الهندية اليوم الجمعة، متتبعة ارتفاع معظم العملات الإقليمية التي دعمتها قوة الدولار الأمريكي، في حين ينتظر المتعاملون قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي.
وارتفعت الروبية بنحو 0.1 في المائة إلى 23.0667 اعتباراً من الساعة 8 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة مقارنة بإغلاقها عند 23.08787 يوم الخميس. وقد أصدر بنك الاحتياطي الهندي قراره بشأن السياسة في الساعة 8.30 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
كان المحللون يتوقعون أن يقدم البنك المركزي بعض التخفيف في السياسة النقدية من خلال خفض نسب الاحتياطي النقدي للبنوك بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند إلى أدنى مستوى له في سبعة أرباع في الربع الثالث من العام، رغم أن التضخم المرتفع قد يجعله متردداً في خفض أسعار الفائدة حتى الآن.
يعتقد التجار أن خفض أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بنك الاحتياطي الهندي أو أي تعليق سياسي أكثر تشاؤماً قد يضر بالروبية ويدفعها إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بعد أن سجلت العملة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 84.7575 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال متعاملون إن قرار البنك المركزي بشأن السياسة سيكون أيضاً عاملاً رئيسياً في تحديد أقساط الفائدة الآجلة للدولار والروبية.
انخفض العائد الضمني للدولار مقابل الروبية لمدة عام بمقدار 25 نقطة أساس حتى الآن في ديسمبر، ويرتبط ذلك بتوقعات تخفيف السياسة ومقايضات الشراء/البيع للدولار مقابل الروبية التي أجراها البنك المركزي مؤخراً.
قال أميت باباري، العضو المنتدب لشركة الاستشارات في سوق الصرف الأجنبي "سي آر فوركس": "قد تحصل الروبية على الدعم من جهود بنك الاحتياطي الهندي لإدارة السيولة في النظام المصرفي"، مضيفاً أنه يتوقع أن يقتصر الانخفاض المحتمل للروبية على 85 روبية.
ارتفعت العملات الآسيوية بشكل عام بنحو 0.1% خلال اليوم، في حين سجل مؤشر الدولار في أحدث تعاملاته 105.8 بعد أن انخفض 0.5% يوم الخميس قبيل صدور بيانات سوق العمل الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة، والمقرر إعلانها في وقت لاحق يوم الجمعة.
يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يكون الاقتصاد الأميركي قد أضاف 200 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين من المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ 4.1% في الشهر السابق.