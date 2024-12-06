الروبية الهندية ترتفع قليلا مقابل الدرهم الإماراتي الجمعة

انخفض العائد الضمني للدولار مقابل الروبية لمدة عام بمقدار 25 نقطة أساس حتى الآن في ديسمبر، ويرتبط ذلك بتوقعات تخفيف السياسة ومقايضات الشراء/البيع للدولار مقابل الروبية التي أجراها البنك المركزي مؤخراً.

قال أميت باباري، العضو المنتدب لشركة الاستشارات في سوق الصرف الأجنبي "سي آر فوركس": "قد تحصل الروبية على الدعم من جهود بنك الاحتياطي الهندي لإدارة السيولة في النظام المصرفي"، مضيفاً أنه يتوقع أن يقتصر الانخفاض المحتمل للروبية على 85 روبية.

ارتفعت العملات الآسيوية بشكل عام بنحو 0.1% خلال اليوم، في حين سجل مؤشر الدولار في أحدث تعاملاته 105.8 بعد أن انخفض 0.5% يوم الخميس قبيل صدور بيانات سوق العمل الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة، والمقرر إعلانها في وقت لاحق يوم الجمعة.

يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يكون الاقتصاد الأميركي قد أضاف 200 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين من المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ 4.1% في الشهر السابق.