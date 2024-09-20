الإمارات:أرسل الآن وادفع لاحقاً: خدمة مالية لدعم الوافدين
في خدمة هي الأولى من نوعها، سيتاح للمستخدمين إرسال الأموال دولياً على الفور، مع ميزة الدفع لاحقاً باستخدام تطبيق "Botim Ultra". سيدعم برنامج "أرسل الآن وادفع لاحقاً" القوى العاملة الوافدة الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة ويوفر لهم مرونة مالية معززة.
ويمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى الخارج والدفع لاحقاً على أقساط ميسرة، مما يوفر لهم الدعم الذي يحتاجونه بشدة لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة مالية، مثل نهاية الشهر. وبهذا، أصبحت شركة "بوتيم" أول شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدم حلاً مماثلاً.
وقال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة "أسترا تيك" والرئيس التنفيذي لشركة "بوتيم": "من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للائتمان، فإننا نقدم للمستخدمين وسيلة أسهل وأسرع لإرسال التحويلات المالية. وتمنح هذه الخدمة ملايين المستخدمين المرونة اللازمة لإدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر فعالية، مع الاستمرار في دعم أسرهم في الخارج".
وتم تفعيل الخدمات المالية التي تقدمها شركة "بوتيم" في عام 2022، بما في ذلك التحويلات الدولية ودفع الفواتير، مما يزيل عبء الدفع مباشرة.
ويتماشى إطلاق هذه الخدمة مع مهمة أسترا تيك في توسيع نطاق الشمول المالي في المنطقة. ويأتي ذلك في أعقاب استحواذها على ترخيص شركة تمويل من خلال شركة "كوانتيكس"، وهي شركة تقدم خدمات مالية مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم مجموعة من الحلول المالية، بما في ذلك "أرسل الآن وادفع لاحقاً" و "اشتر الآن وادفع لاحقاً".
وقبيل الإطلاق الرسمي، ستقدم شركة "بوتيم" استمارة التسجيل المسبق لمستخدميها البالغ عددهم 9 ملايين مستخدم، داعية المستخدمين الأوائل إلى الاستفادة من التحويلات المالية الفورية وشروط الدفع المرنة.
في عام 2023، أطلقت شركة أسترا تيك تطبيق "بوتيم" كأول تطبيق فائق الجودة في العالم. ويهدف التطبيق إلى أن يصبح منصة رقمية شاملة لمستخدميه من خلال دمج التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات في تجربة مستخدم واحدة.