الإمارات:أرسل الآن وادفع لاحقاً: خدمة مالية لدعم الوافدين

ويتماشى إطلاق هذه الخدمة مع مهمة أسترا تيك في توسيع نطاق الشمول المالي في المنطقة. ويأتي ذلك في أعقاب استحواذها على ترخيص شركة تمويل من خلال شركة "كوانتيكس"، وهي شركة تقدم خدمات مالية مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم مجموعة من الحلول المالية، بما في ذلك "أرسل الآن وادفع لاحقاً" و "اشتر الآن وادفع لاحقاً".