55٪ ارتفاع استخدام العملات المستقرة في الإمارات

وأضافت جول: "يشير تركيز استثمارات العملات المستقرة في الإمارات حول المتغيرات الأكثر شعبية في العالم إلى أن انخفاض حاجز الدخول والتجربة الأكثر سلاسة التي تساعد في جذب المستثمرين. لذلك سيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى استقبال السوق للعملات المستقرة المدعومة بالدرهم، والتي من المتوقع أن تصبح حقيقة واقعة، مع حصول عملة الإمارات على موافقة مبدئية من البنك المركزي". بمجرد أن تكتسب هذه العملات قبولاً واسع النطاق في السوق، بين كل من المؤسسات والمستهلكين، فإن الفوائد التي تجلبها قد تكون مثيرة للإعجاب فعلاً. التحويلات المالية، ومعاملات التجارة الإلكترونية، وشراء العقارات، ودفع الخدمات الحكومية، والأصول الرمزية ليست سوى عدد قليل من الاستخدامات التي لها تأثير عالي. وكما أثبت النظام البيئي للعملات المشفرة مراراً وتكراراً، فإن إمكانات الابتكار المستمر وتحويل النظام البيئي المالي يمكن أن تكون غير مسبوقة ".