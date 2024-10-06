4.8% تراجع البيتكوين في أكتوبر بسبب أزمة الشرق الأوسط
أدت الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط إلى عرقلة تعافي عملة البيتكوين في سبتمبر، ويستمر الاتجاه العام هذا الشهر. ففي أكتوبر، الذي يعتبر تاريخياً شهراً إيجابياً للسوق، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4.8% إلى 60683 دولارًا، مع إظهار التقلبات الحالية أن المزيد من الانخفاض قد يكون في المستقبل، كما يقول المحللون.
"لقد نمت عملة البيتكوين لتصبح أصلًا عالمياً حيث تتأثر قيمتها السوقية بالأحداث العالمية. وتُظهر بيانات السوق أنه تم تصفية أكثر من 700 مليون دولار حتى الآن في أكتوبر، حيث استحوذت عملة البيتكوين على جزء كبير من هذا الرقم. بشكل عام، ويمكن اعتبار هذه التصفية وسيلة لإعادة ضبط السوق، حيث كان معظم المتداولين مثقلين بالديون قبل الآن،" قال "ريان لي"، كبير المحللين في"بيجيت ريسيرش" Bitget Research.
وارتفعت عملة البيتكوين يوم الجمعة بنسبة 1.95% إلى 61958 دولارا. وقال لي "قد يكون من السابق لأوانه الحكم على الاتجاه لبقية الشهر حيث يتفاعل معظم المستثمرين إلى حد كبير مع الأحداث الكلية. إن إلقاء نظرة على بعض بيانات الأداء هذه، مثل انخفاض حجم التداول بنسبة 16%، يظهر تراجع المشاعر. وهذا رد الفعل يمكن تفسيره، حيث يفضل المستثمرون عدم الانخراط في موقف اقتصادي كلي من شأنه أن يقيد رؤوس أموالهم".
وعلى الرغم من التراجع العام، يواصل المستثمرون المؤسسيون شراء العملات الرقمية بمعدل يساوي أو أعلى من الكمية المستخرجة يومياً (وفقًا للبيانات التي تم رصدها على Cryptoquant). وقال لي: "حاليًا، حافظت عملة البيتكوين على مستوى الدعم عند 60 ألف دولار وقد تتقلب في نطاق 72 ألف دولار، وقد يأتي التوقع بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية وانتعاش السوق من الربع الرابع المتفائل تاريخيًا لعملة البيتكوين".
وتحافظ العملات البديلة عمومًا على ارتباط وثيق بعملة البيتكوين. ومن بين هذه العملات، تتميز كل من Solana وCardano بتكنولوجيا مثيرة للاهتمام جعلتهما يبرزان بين مجتمع العملات المشفرة. وبعيدًا عن توقعات الأسعار الحالية، تعمل كل منهما على بناء نظام بيئي قوي ومتنوع سيظل مرتبطًا بشكل مستمر بعملتيهما الأصليتين.
على سبيل المثال، استمرت Solana في المنافسة على حصة من سوق DeFi. مع قيمة إجمالية قدرها 10.5 مليار دولار، تم حجز أكثر من 77 مليون SOL، مما أدى إلى ندرة يمكن أن تدعم الأسعار في الأمد البعيد.
وبعيدًا عن DeFi، تُحدث Solana ضجة باعتبارها مركزًا لدفع المعاملات التجارية بالتجزئة، مع نمو memecoin وDePIN بسرعة. وقال لي: "بالنظر إلى الصورة الأكبر، سيظل الطلب على SOL مرتفعًا باستمرار، وهي مسألة وقت فقط قبل أن تخترق علامة 260 دولارًا أعلى سعر على الإطلاق".
تعتبر كاردانو واحدة من أكثر بروتوكولات البلوكشين تطوراً في السوق. ولكن مقابل 0.34 دولار، يعتقد الكثيرون أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، بالنظر إلى أحدث التطورات التي حققتها. "دخلت كاردانو مؤخرًا إلى دائرة الضوء باعتبارها واحدة من البروتوكولات القليلة ذات الحوكمة اللامركزية. ومن خلال شوكة تشانج الصعبة، أصبح للمجتمع الآن رأي في شؤون البروتوكول، مما يضمن الشمول بشكل عام"، كما قال لي.