4.8% تراجع البيتكوين في أكتوبر بسبب أزمة الشرق الأوسط

وعلى الرغم من التراجع العام، يواصل المستثمرون المؤسسيون شراء العملات الرقمية بمعدل يساوي أو أعلى من الكمية المستخرجة يومياً (وفقًا للبيانات التي تم رصدها على Cryptoquant). وقال لي: "حاليًا، حافظت عملة البيتكوين على مستوى الدعم عند 60 ألف دولار وقد تتقلب في نطاق 72 ألف دولار، وقد يأتي التوقع بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية وانتعاش السوق من الربع الرابع المتفائل تاريخيًا لعملة البيتكوين".