30 مليار دولاراستثمارات العملات الرقمية بالإمارات خلال عام

في الماضي، كان يُنظر إلى سوق العملات الرقمية على أنه سوق عالي المخاطر بسبب التقلبات الشديدة، والمخاوف المتعلقة بالأمان، والضعف في السيولة. تقول رزان: "ومع ذلك، مع التوقعات بتنظيمات مواتية وزيادة تدفقات السيولة في 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلل من الطفرات السعرية ويعزز ثقة المستثمرين. من المرجح أن يؤدي هذا التحسن في البيئة إلى زيادة التخصيصات في محفظات العملات الرقمية، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل الخيارات كأدوات فعّالة للتحوط من المخاطر. ومع ذلك، يجب أن يظل المستثمرون وأصحاب المصلحة حذرين، حيث أن السوق لا يزال عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة."