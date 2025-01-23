30 مليار دولاراستثمارات العملات الرقمية بالإمارات خلال عام
أظهرت بيانات موقع "فوركس دوت كوم" أن دولة الإمارات العربية المتحدة استقطبت أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات الرقمية العام الماضي.
على مدى العقد الماضي، أصبحت العربية المتحدة ملاذاً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يسعون لتوسيع استثماراتهم في العملات الرقمية. ومع تصنيفها بين أفضل 10 دول في تبني العملات الرقمية في 2025، فإن القيادة الاستراتيجية في الإمارات في مجال التنظيم والابتكار لا تقتصر فقط على دعم ثورة الأصول الرقمية، بل تلعب دوراً محورياً في توجيهها.
من خلال إطار تنظيمي استباقي، توفر الإمارات للمستثمرين توازناً مثالياً بين الابتكار والأمن المتمثل في مناطق مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وواحة الأصول الرقمية في رأس الخيمة (RAK) مخصصة لدعم شركات العملات الرقمية من خلال الامتثال، والترخيص، وحوافز النمو، كما تقدم الموارد الأساسية التي تساهم في النجاح مثل المنح، والتكنولوجيا المتقدمة، وخدمات الحضانة. الإشراف الذي تقوم به هيئة الرقابة المالية (FSRA) وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين. إضافة إلى ذلك، فإن البيئة الخالية من الضرائب على أرباح العملات الرقمية تجعل الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين المؤسساتيين والأفراد من جميع أنحاء العالم.
وتقول رزان هلال، محللة السوق لدى شركة فوركس دوت كوم: "إن كل هذه العوامل مجتمعة مكنت دبي والإمارات العربية المتحدة من ترسيخ مكانتهما كقادة عالميين في مجال العملات الرقمية، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات الرقمية بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لتقرير إيكونومي ميدل إيست".
في بداية عام 2025، قامت الإمارات العربية المتحدة بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسية مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق للبلاد لقيادة مجال العملات الرقمية العالمي في عام 2025، وهو العام الذي من المتوقع أن يمثل لحظة حاسمة في مجال العملات الرقمية.
وعلى الصعيد العالمي، وفي ظل قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطط الولايات المتحدة لتطبيق تنظيمات مواتية قد تعيد تشكيل مشهد العملات الرقمية عالمياً. بلغ سعر البيتكوين، الرائد في السوق، ذروته عند 109,588 دولاراً يوم الإثنين، مدعوماً بالتفاؤل حول التغيرات التنظيمية في الولايات المتحدة. "مع ذلك، أظهر السوق مؤخراً إشارات على التماسك، مما يلمح إلى إمكانية حدوث انتعاش قبل تحركات كبيرة أخرى"، كما قالت رزان.
في الماضي، كان يُنظر إلى سوق العملات الرقمية على أنه سوق عالي المخاطر بسبب التقلبات الشديدة، والمخاوف المتعلقة بالأمان، والضعف في السيولة. تقول رزان: "ومع ذلك، مع التوقعات بتنظيمات مواتية وزيادة تدفقات السيولة في 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلل من الطفرات السعرية ويعزز ثقة المستثمرين. من المرجح أن يؤدي هذا التحسن في البيئة إلى زيادة التخصيصات في محفظات العملات الرقمية، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل الخيارات كأدوات فعّالة للتحوط من المخاطر. ومع ذلك، يجب أن يظل المستثمرون وأصحاب المصلحة حذرين، حيث أن السوق لا يزال عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة."
وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند 109,588 دولاراً يوم الاثنين ولكنه انخفض بسرعة بنسبة 6.68 في المائة من هذا المستوى، ليغلق عند 102,260 دولاراً. ومع ذلك، في اليوم التالي، وجد الدعم حول مستواه الرئيسي 100 ألف دولار وارتفع بنسبة 3.8 في المائة. في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، يتراوح السعر حول 105,000 دولار.
وذكر "مانِش تشيتري"، المحلل في FXStreet: "إذا استمرت عملة البيتكوين في الزخم الصعودي وتجاوزت أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد تواصل الارتفاع فوق مستوى 125,000 دولار، الذي تم حسابه باستخدام مستوى امتداد فيبوناتشي بنسبة 141.40% (المستمد من أدنى مستوى في 4 نوفمبر عند 66,835 دولاراً إلى أعلى مستوى له يوم الإثنين عند 109,588 دولاراً) ليصل إلى 127,287 دولاراً."