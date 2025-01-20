150 ألف دولارالسعر المتوقع للبيتكوين 2025 بدعم ترامب
وفقاً لما قاله مسؤولون تنفيذيون في قطاع الفوركس (تداول العملات الأجنبية) فإن سعر البيتكوين قد يصل إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025 على خلفية زيادة تبنيه من قبل المؤسسات ودعم الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" للعملات المشفرة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أنه من المهم أن يغلق سعر البيتكوين فوق 100 ألف دولار لعدّة أشهر قبل أن يصبح هذا مستوى الدعم للعملة المشفرة.
وتجاوزت عملة البيتكوين مؤخراً 100 ألف دولار، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى ما دون هذا المستوى النفسي المهم. وارتفعت مرة أخرى بعد أن أطلق "ترامب" عملته المشفرة الخاصة وتقارير عن تخطيطه لإصدار أمر تنفيذي لجعل العملات المشفرة أولوية وطنية.
وقال "كونستانتينوس كريسيكوس"، مدير علاقات العملاء في "كودو تريد": "تشهد العملات المشفرة إقبالاً هائلاً من جانب المؤسسات وعملاء التجزئة للتحوط ضد التضخم والمخاطر الأخرى كما اعتادوا أن يفعلوا مع الذهب. إن وصول "دونالد ترامب" إلى السلطة أمر إيجابي. لدينا دورات في سوق العملات المشفرة وينتقل الناس من البيتكوين إلى الإيثريوم وغيرها".
وأضاف: "أعتقد أن سعر البيتكوين سيستقر حول 110 آلاف دولار و120 ألف دولار قبل أن يصل في النهاية إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025. هذا سيناريو متحفظ للغاية، يبدو الأمر جنونياً لكننا رأينا أشياء مجنونة تحدث في البيتكوين والعملات المشفرة لا يمكن لأحد أن يصدقها".
وقالت "فرح مراد"، المحللة الرئيسية للسوق في مجموعة "إكويتي"، إن العملات المشفرة استفادت من دعم "ترامب" وكذلك بعض المعاملات الدولية بين الصين ودول أخرى في العملات المشفرة.
وأضافت: "رغم عدم توقع حدوث تصحيح في عملة البيتكوين، ولكن إذا حدث التصحيح، أعتقد أن المستويات المرتفعة القديمة حول 72000 إلى 75000 دولار قد تكون مستوى الدعم. ولكن إذا استمر هذا الزخم، فقد تستفيد العملات المشفرة من ضعف الدولار أو الذهب وجوانب أخرى. أحتاج إلى رؤية إغلاق البيتكوين لأشهر فوق 100000 دولار لأقرر أن هذا الزخم لا يزال موجوداً. طالما يتم اختبار 100000 دولار وكسرها مراراً وتكراراً، فلن أُعلّق. من الجيد دائماً تنويع الاستثمارات في إيثريوم وريبل."
وقال "وائل مكارم"، كبير استراتيجيي السوق في منصة "إكسنس"، إن ارتفاع أسعار العملات المشفرة يرجع إلى انخفاض العرض النشط.
وأردف قائلاً: "نحن بحاجة إلى مراقبة العرض النشط. لا أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا متفائلين بشأن السوق عندما يتولى "ترامب" منصبه حيث لدينا بعض الطرق القاسية في التعامل مع نظراء آخرين مثل الاتحاد الأوروبي والصين لأن هذا من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى في السوق ويؤدي إلى تجنب المخاطرة".
يرى "مكارم" أن 120 ألف دولار هدف قريب لأنه عندما ينخفض العرض النشط بسرعة، تصبح الحركة أسيّة وبالتالي سيتم ضربها بسهولة. وأضاف: "لقد شهدنا مؤخراً ارتفاع البيتكوين من 88 ألف دولار إلى 97 ألف دولار في فترة زمنية قصيرة جداً".
هل يضعف الدولار أم يقوى؟
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن يصبح الدولار الأمريكي أقوى مع عودة "ترامب" إلى السلطة في 20 يناير 2025.
وأضاف "وائل مكارم" أن "ترامب" يجلب التقلبات إلى السوق، وقد شهد السوق ذلك بوضوح خلال الأسبوعين الماضيين عندما كانت هناك عناوين رئيسية حول الرسوم الجمركية.
"تراهن السوق على الرسوم الجمركية التي قد تدعم الدولار. وإذا لم تكن هناك رسوم جمركية وسلوك متوتر، فلن تكون هناك حاجة إلى الدولار كملاذ آمن، بل سيبيع الناس الدولار ويتجهون إلى عملات أخرى كما شهدنا مؤخراً انتعاش اليورو والعملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي. وقد تتأثر السوق أيضاً بقرار نظام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة".
وأضاف أن الدولار يكتسب قوة لأن نظراءه يضعفون. وأضاف "مكارم": "على سبيل المثال، لا يساعد الوضع في أوروبا والمملكة المتحدة اليورو والجنيه الإسترليني في حين لا يزال الاقتصاد الأميركي يعاني من البيع في نفس الوقت".
وقالت "فرح مراد" أيضاً إن الدولار ارتفع بسبب وصول "ترامب" إلى السلطة وضعف العملات الأخرى بسبب انخفاض النمو في منطقة اليورو والتحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني.
ويتوقع "كونستانتينوس كريسيكوس" من "كودو تريد" أن يرتفع الدولار الأمريكي بنحو 5 إلى 10% هذا العام، وذلك اعتماداً على سياسة الرئيس الأمريكي وحرب التعريفات الجمركية.