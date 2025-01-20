150 ألف دولارالسعر المتوقع للبيتكوين 2025 بدعم ترامب

وأضافت: "رغم عدم توقع حدوث تصحيح في عملة البيتكوين، ولكن إذا حدث التصحيح، أعتقد أن المستويات المرتفعة القديمة حول 72000 إلى 75000 دولار قد تكون مستوى الدعم. ولكن إذا استمر هذا الزخم، فقد تستفيد العملات المشفرة من ضعف الدولار أو الذهب وجوانب أخرى. أحتاج إلى رؤية إغلاق البيتكوين لأشهر فوق 100000 دولار لأقرر أن هذا الزخم لا يزال موجوداً. طالما يتم اختبار 100000 دولار وكسرها مراراً وتكراراً، فلن أُعلّق. من الجيد دائماً تنويع الاستثمارات في إيثريوم وريبل."