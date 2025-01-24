موانئ دبي العالمية تدعم حلول الدفع بالعملات المستقرة
أعلنت موانئ دبي العالمية، الشّركة الرّائدة في مجال الخدمات اللوجستيّة والتجارة، في دافوس يوم الخميس عن دعم حلول الدفع بالعملات المستقرة، والتي يمكن استخدامها للمعاملات التجارية العالمية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وشفافية المدفوعات عبر الحدود.
ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا العملات المستقرة، تسعى موانئ دبي العالمية إلى توفير حلول دفع سهلة الوصول وفورية وشفافة، وتهدف الى تبسيط وتسريع المعاملات الدولية. ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على تمكين الشركات في الاقتصادات الناشئة من الازدهار في سوق مترابط بشكل متزايد، وفقاً للشركة.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الشركة من خلال تقديم خيارات الدفع القائمة على العملات المستقرة، لا تعالج فجوة حرجة في النظام التجاري فحسب، بل تؤكد أيضاً التزامها بالابتكار والريادة في التجارة العالمية. تتماشى هذه المبادرة مع مهمتنا الأوسع لتعزيز تدفقات التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
وأضاف أن المبادرة من شأنها أن تساعد في معالجة عدم الكفاءة في التجارة الدولية، وخاصة بالنسبة للعملاء في الأسواق الناشئة مثل آسيا وأفريقيا، الذين واجهوا منذ فترة طويلة تحديات مثل أوقات التسديد الطويلة، والوصول المحدود إلى التمويل، ونقص الشفافية.
وتَعِد مبادرة دعم حلول الدفع بالعملات المستقرة التي أطلقتها موانئ دبي العالمية، والتي أُعلن عنها في دافوس، بالعديد من الفوائد الرئيسية بما في ذلك خفض التكاليف وأوقات التسديد: غالباً ما تتطلب أنظمة البنوك المراسلة التقليدية وسطاء متعددين، مما يؤدي الى تمدد أوقات التسديد من أيام إلى أسابيع. على سبيل المثال، غالباً ما يواجه مصنع نسيج في إثيوبيا الذي يصدر القطن الخام إلى منتج أقمشة في الهند تأخيرات كبيرة في الدفع. يهدف حل موانئ دبي العالمية إلى تقليل هذه الأوقات بشكل كبير، وتحسين التدفق النقدي لكلا الطرفين.
ومن خلال تسهيل المدفوعات عبر الحدود في الوقت المناسب، ستعمل العملة المستقرة على تعزيز إمكانية الوصول المالي للشركات من جميع الأحجام. وقالت موانئ دبي العالمية إن هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للموردين في الأسواق الناشئة الذين يعانون من تدفقات نقدية، مما يحد من قدرتهم على توسيع نطاق العمليات أو تلبية الطلب المتزايد.
وستضمن المبادرة زيادة الشفافية. فغالباً ما يؤدي الافتقار لتتبع أنظمة الدفع التقليدية في وقتها الفعلي إلى ترك الشركات في حالة من عدم اليقين بشأن حالة المعاملات. وتهدف مبادرة موانئ دبي العالمية إلى تعزيز الشفافية والثقة في معاملات التجارة الدولية، مما يسمح للشركات بإدارة عملياتها بشكل أكثر فعالية.
وتم الكشف عن رؤية حل الدفع المبتكر هذا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتعاون موانئ دبي العالمية مع قادة الصناعة وصناع السياسات ومبتكري التكنولوجيا لبناء نظام تجاري عالمي أكثر مرونة.
وتتعاون موانئ دبي العالمية بشكل نشط مع شركات رائدة من سنغافورة والهند والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق الرئيسية لإنشاء تحالف واسع النطاق من المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة. ويهدف هذا التعاون إلى جلب تكنولوجيا البلوك تشين المتطورة إلى الأسواق الناشئة، وتحويل العمليات المالية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ولمعالجة المخاوف بشأن الاحتيال والأنشطة غير القانونية، ستنفذ موانئ دبي العالمية تدابير صارمة لحماية العملاء وتلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. وتظل سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الاحتيال حجر الزاوية في هذه المبادرة.
ينبع قرار دعم حلول الدفع بالعملات المستقرة من مناقشات مكثفة مع أصحاب المصلحة العالميين. حددت موانئ دبي العالمية عدم كفاءة الدفع عبر الحدود باعتبارها فجوة حرجة في النظام البيئي التجاري. من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى ومقدمي التكنولوجيا، تهدف موانئ دبي العالمية إلى تطوير حلول مبتكرة يمكنها معالجة هذه التحديات بشكل فعال.
وقال محللون إن موانئ دبي العالمية ملتزمة بالامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية في الأسواق التي تعمل بها، ويضمن ذلك أن يكون نظام الدفع الجديد متوافقاً وآمناً، ويعزز الثقة والموثوقية بين المستخدمين.