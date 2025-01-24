موانئ دبي العالمية تدعم حلول الدفع بالعملات المستقرة

وتَعِد مبادرة دعم حلول الدفع بالعملات المستقرة التي أطلقتها موانئ دبي العالمية، والتي أُعلن عنها في دافوس، بالعديد من الفوائد الرئيسية بما في ذلك خفض التكاليف وأوقات التسديد: غالباً ما تتطلب أنظمة البنوك المراسلة التقليدية وسطاء متعددين، مما يؤدي الى تمدد أوقات التسديد من أيام إلى أسابيع. على سبيل المثال، غالباً ما يواجه مصنع نسيج في إثيوبيا الذي يصدر القطن الخام إلى منتج أقمشة في الهند تأخيرات كبيرة في الدفع. يهدف حل موانئ دبي العالمية إلى تقليل هذه الأوقات بشكل كبير، وتحسين التدفق النقدي لكلا الطرفين.