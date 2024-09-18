رئيس جديد للعمليات في"كوين بيرو"
أعلنت شركة "كوين بيرو"، البوابة الرائدة لمعلومات العملات الرقمية، عن تعيين "رحيم علي" كرئيس جديد للعمليات ورئيس للشراكات.
يتمتع رحيم بخبرة واسعة اكتسبها من منصبه السابق في شركة "أوه كيه إكس" "OKX"، حيث أمضى أكثر من عامين في إدارة الشركات التابعة والشراكات العالمية في فريق تطوير الأعمال. إن سجله الحافل في قطاع العملات الرقمية، إلى جانب فهمه العميق للأسواق العالمية، يجعله الشخص المثالي لقيادة استراتيجية الشراكة الخاصة بـ كوين بيرو على نطاق دولي.
ومن المقرر أن يلعب رحيم، الذي يعيش في دبي، دوراً محورياً في دفع عجلة النمو العالمي لشركة كوين بيرو. وستكون خبرته بالغة الأهمية في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى توسيع نطاقها وتعزيز الشراكات القائمة وتنمية علاقات جديدة داخل قطاعي العملات الرقمية والبلوك تشين.
وقال "نيك بوكرين"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كوين بيرو: "نحن سعداء بانضمام رحيم إلينا. إن خبرته ورؤيته تتوافقان تماماً مع مهمتنا في تعليم العملات الرقمية. وعلاوة على ذلك، فإن علاقاته الوثيقة داخل الوسط ستتيح لنا توظيف مواهب جديدة لتوسيع علامة كوين بيرو التجارية في العديد من الأسواق المختلفة".
مع استمرار تطور كوين بيرو، ستكون قيادة رحيم أساسية في تشكيل المرحلة التالية من نمو الشركة. ومن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة فترة مثيرة، مع مبادرات وشراكات جديدة من شأنها أن تدفع كوين بيرو إلى آفاق جديدة.