رئيس جديد للعمليات في"كوين بيرو"

يتمتع رحيم بخبرة واسعة اكتسبها من منصبه السابق في شركة "أوه كيه إكس" "OKX"، حيث أمضى أكثر من عامين في إدارة الشركات التابعة والشراكات العالمية في فريق تطوير الأعمال. إن سجله الحافل في قطاع العملات الرقمية، إلى جانب فهمه العميق للأسواق العالمية، يجعله الشخص المثالي لقيادة استراتيجية الشراكة الخاصة بـ كوين بيرو على نطاق دولي.