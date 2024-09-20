دبي تعزز نمو العملات المشفرة بشركات جديدة

كيف يمكنك إنشاء عملات مشفرة خاصة بك؟

مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، ساهمت البيئة التنظيمية التقدمية في دبي، وخاصةً مع تأسيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية "فارا" (Vara)، في تعزيز عدد الشركات المعنية بالتشفير في الإمارة. ومن بين هذه الشركات، تبرز "فاغ (فيد ايفري غوريلا)" FEG (Feed Every Gorilla)، وهي منصة تمكن الأفراد والشركات من إطلاق عملاتهم الخاصة، مما يعزز الابتكار في مجالات مثل العقارات والتجارة الإلكترونية والألعاب.

وقال "ستي تشا"، مدير التسويق لدى "فاغ": "تجسد فلسفة "فاغ"(فيد ايفري غوريلا)" الشمولية والتمكين المالي. تتمثل مهمة "فاغ" في إنشاء نظام مالي لامركزي متاح للجميع، بغض النظر عن خلفياتهم.من خلال تقليل الحواجز للدخول، تعزز "فاغ" الشمول المالي وتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى فرص التمويل اللامركزي التي قد لا توفرها الأنظمة المالية التقليدية". وأضاف: "تلعب "سمارت ديفي" (SmartDeFi) دوراً حاسماً في تقدم صناعة العملات المشفرة من خلال تبسيط إنشاء العملات. حيث أن المزيد من العملات يؤدي إلى سيولة أكبر، واعتماد أوسع للعملات المشفرة من قبل الجمهور، ونمو الاقتصاد اللامركزي".