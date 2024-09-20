دبي تعزز نمو العملات المشفرة بشركات جديدة

كيف يمكنك إنشاء عملات مشفرة خاصة بك؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، ساهمت البيئة التنظيمية التقدمية في دبي، وخاصةً مع تأسيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية "فارا" (Vara)، في تعزيز عدد الشركات المعنية بالتشفير في الإمارة. ومن بين هذه الشركات، تبرز "فاغ (فيد ايفري غوريلا)" FEG (Feed Every Gorilla)، وهي منصة تمكن الأفراد والشركات من إطلاق عملاتهم الخاصة، مما يعزز الابتكار في مجالات مثل العقارات والتجارة الإلكترونية والألعاب.
وقال "ستي تشا"، مدير التسويق لدى "فاغ": "تجسد فلسفة "فاغ"(فيد ايفري غوريلا)" الشمولية والتمكين المالي. تتمثل مهمة "فاغ" في إنشاء نظام مالي لامركزي متاح للجميع، بغض النظر عن خلفياتهم.من خلال تقليل الحواجز للدخول، تعزز "فاغ" الشمول المالي وتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى فرص التمويل اللامركزي التي قد لا توفرها الأنظمة المالية التقليدية". وأضاف: "تلعب "سمارت ديفي" (SmartDeFi) دوراً حاسماً في تقدم صناعة العملات المشفرة من خلال تبسيط إنشاء العملات. حيث أن المزيد من العملات يؤدي إلى سيولة أكبر، واعتماد أوسع للعملات المشفرة من قبل الجمهور، ونمو الاقتصاد اللامركزي".
واختارت "فاغ" و"سمارت ديفي" دبي لإطلاقهما نظراً لسمعتها العالمية كمركز للبلوكتشين. وأشار "تشا" إلى أن "البيئة التنظيمية التقدمية في المدينة، إلى جانب طموحها للريادة في الأصول الرقمية، تتماشى مع أهداف "فاغ". توفر دبي الوصول إلى المستثمرين، ونظام بيئي تقني متنامٍ، ومزايا جغرافية استراتيجية. وتعد مبادرات مثل استراتيجية دبي للبلوكتشين أساساً قوياً لمشاريع البلوكتشين، مما يضمن نجاح "سمارت ديفي" في بيئة مكرسة للابتكار الرقمي".
لقد جعل احتضان دبي لتقنية البلوكتشين وإنشائها لمناطق حرة مخصصة للأصول الرقمية المدينة لاعباً رئيسياً في صناعة العملات المشفرة العالمية. قال "تشا": "تعمل هذه البيئة المستنيرة على تعزيز نمو المشاريع الجديدة والراسخة مثل "فاغ"، مما يشجع على الابتكار واعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع. مع تصاعد دبي كمركز عالمي للعملات المشفرة، تؤثر على الخيارات الاستراتيجية لـ "فاغ". يوفر المجتمع المتوسع للبلوكتشين في المدينة والبنية التحتية المتقدمة تقنياً أرضية خصبة لنمو "سمارت ديفي". ومع الوصول إلى الشراكات والشبكات والإطار التنظيمي الداعم، تضع "فاغ" نفسها لتحقيق النجاح في التمويل اللامركزي (ديفي)".
تُعتبر سهولة الوصول إلى "سمارت ديفي" من نقاط قوتها الرئيسية لجميع المستخدمين بمختلف خلفياتهم التقنية. تقلل المنصة من تعقيد العملات المشفرة، مما يسمح لأي شخص بالمشاركة في إنشاء العملات أو التداول أو الاستثمار. بفضل الأمان الذي تم تدقيقه مرتين وتجربة المستخدم المبسطة، تضمن "سمارت ديفي" أن يتمكن حتى أولئك الذين لا يملكون خبرة تقنية من الانخراط بثقة مع التمويل اللامركزي، مما يسهل اعتمادها على نطاق واسع.
وتلغي "سمارت ديفي" الحواجز التقليدية للاستثمار في العملات المشفرة من خلال ميزة دعم الأصول المدمجة، التي تضمن قيمة دنيا لكل عملة، مما يوفر حماية أكبر ضد الخسائر المالية. تجعل أدوات إنشاء العملات الشاملة وتوليد السيولة الآلي الاستثمار في العملات المشفرة أكثر سهولة لكل من المستخدمين الجدد وذوي الخبرة، مما يمهد الطريق للاعتماد السائد، وفقاً لـ "تشا".
الثقة أساسية في أي نظام مالي، وتسعى "سمارت ديفي" إلى معالجة هذا الأمر من خلال تصميم شفاف وآمن. قال "تشا": "كل عملة يتم إنشاؤه على المنصة لديها خيار دعم الأصول لضمان قيمة دنيا، مما يحمي المستخدمين من الخسارة الكاملة. من خلال هيكلها المراجَع مرتين، تعزز "سمارت ديفي" الثقة من خلال تقليل الثغرات. كما أن طبيعتها اللامركزية تمنع السيطرة المركزية، مما يقلل من مخاطر الاحتيال أو التلاعب ويعزز الثقة لدى المستخدمين".
بعد إطلاقها، من المتوقع أن تؤثر "سمارت ديفي" بشكل كبير على مشهد التمويل اللامركزي. من خلال تبسيط إنشاء العملات والتداول، ستجذب المنصة العديد من المشاريع الجديدة، مما يزيد من سيولة السوق والمشاركة. قال "تشا": "مع انخفاض الحواجز للدخول، سيشارك المزيد من الأعمال والأفراد في التمويل اللامركزي، مما يدفع "سمارت ديفي" إلى صدارة مجال العملات المشفرة".