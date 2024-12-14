خبراء: هل البيتكوين حلال أم حرام في الإسلام؟

وأوضح قائلاً: "كانت هناك نقطة في الزمن عندما كان النفط ذو قيمة سلبية، وكان عليك أن تدفع للناس ليأخذوه من أرضك حتى تتمكن من البناء عليها، والآن أصبح قيماً للغاية، ولكن لم يتغير أي شيء جوهري في النفط، فهو لا يزال مادة سائلة".