خبراء: هل البيتكوين حلال أم حرام في الإسلام؟
قال أحد المشاركين في مؤتمر في أبو ظبي إن عملة البيتكوين يمكن أن تكون "الشكل الأكثر إسلامية للعملة على الإطلاق".
وأشار المتحدثون إلى أن الإسلام يسمح بتبادل أي شيء يُنظر إليه على أنه مال بالقيمة الفورية، وهو ما ينطبق على عملة البيتكوين.
وبحسب اللجنة، يقول علماء مسلمون مناهضون للبيتكوين إن المال يجب أن يكون ذا قيمة جوهرية ويتم تبادله يدا بيد ليكون حلالًا، مستشهدين بحديث للنبي محمد يقول: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان الدفع يدا بيد".
وقال هاريس عرفان، الرئيس التنفيذي لشركة "قرطبة كابيتال ماركتس"، في كلمته أمام مؤتمر "بيتكوين مينا": "لكن الناس غالباً ما يفسرون هذا الحديث بشكل خاطئ معتقدين أن هذه هي الأنواع الوحيدة من الأموال التي يجب تبادلها".
"في الواقع، ما تقوله هو أن الأشياء التي يُنظر إليها على أنها أموال يجب تبادلها جنباً إلى جنب بالقيمة الفورية، وليس بالقيمة المستقبلية المُفسَّرة."
واتفق سيف الدين عموس، الخبير الاقتصادي والمؤلف والمدافع عن البيتكوين، على أن الحديث لا يعني بالضرورة "يدا بيد بالمعنى الحرفي، لكنه يشير إلى التداول الفوري - تسوية نقدية نهائية أو معاملة" يتفق الطرفان على قيمتها في وقت التبادل.
ومن ناحية أخرى، قال بعض المتحدثين إن النقد الصادر بانتظام يعتمد بالكامل على عملية الربا (الفائدة غير الإسلامية)، لكن الناس لا يفكرون في ذلك على أنه محرم دينياً لأنه كان الوسيلة الوحيدة للتبادل النقدي.
وقال عموس "إن بيع القيمة الزمنية للمال محرم في الإسلام، ومعظم الناس يعتبرون ذلك أمراً مسلماً به على افتراض أنه جانب من جوانب الإسلام عفا عليه الزمن لأننا لا نستطيع العيش بدون النقود الورقية في العالم الحديث".
وأضاف أن النقود الورقية يتم إنشاؤها عندما يتم إصدار قرض جديد، مما يعني أنه من الضروري أن تمر النقود بعملية الربا لكي تأتي إلى الوجود، "ولكن هذا هو النوع من الأشياء التي لا يفكر فيها معظم الناس لأنها منتشرة جدًا حولنا والضرر الناتج عن عدم استخدامها أسوأ بكثير".
وقال خبير آخر إن مفهوم المصارف الإسلامية في حد ذاته ليس مستقلا تماما عن الأموال الممولة بالفائدة.
وقال عرفان: "كل ما نقوم به هو الهندسة العكسية، والديون التقليدية القائمة على النقود الورقية والبنوك الاحتياطية الجزئية؛ في كل مرة يدخل فيها بنك إسلامي في عقد تمويل مع عميل، فإنه يخلق أموالاً جديدة بنفس الطريقة التي يخلق بها البنك العادي المال".
وقال إن بعض علماء المسلمين يعتبرون البيتكوين حرامًا لأنها لا تدعمها الحكومات ولا تتمتع بقيمة جوهرية. وأضاف: "لكن لا شيء له قيمة جوهرية، إنه أمر نسبي، نحن نعطي الأشياء قيمة".
وأوضح قائلاً: "كانت هناك نقطة في الزمن عندما كان النفط ذو قيمة سلبية، وكان عليك أن تدفع للناس ليأخذوه من أرضك حتى تتمكن من البناء عليها، والآن أصبح قيماً للغاية، ولكن لم يتغير أي شيء جوهري في النفط، فهو لا يزال مادة سائلة".
وأضاف أن البيتكوين لا يترك مجالا للغموض في الملكية، على عكس الأموال الورقية حيث ينفق المصرفيون الأموال مرتين من خلال إتاحتها للمقرض والمقترض في نفس الوقت.
وقال عرفان إن كثيرين يزعمون أن عملة البيتكوين متقلبة، ومع ذلك فإن الأموال الورقية أكثر تقلبًا مع قيام البنوك بدور الحراس لأموال الناس.
وقد يواجه الأفراد أيضًا تعقيدات عند سحب مبالغ كبيرة من أموالهم من البنوك، أو عند محاولة تحويلها إلى النقاط الساخنة.
"الطريقة الوحيدة التي أستطيع من خلالها إرسال الأموال إلى غزة لشراء الأدوية والمساعدات على الأرض هي من خلال البيتكوين في الوقت الحالي، وفي كل مرة أحاول إرسالها من خلال الطرق المصرفية العادية يتم حظرها بطريقة ما؛ ولهذا السبب فإن البيتكوين هي أموال حقيقية أكثر من أي شيء آخر لدينا في العالم الآن"، قال عرفان.
كانت هناك حالات كثيرة في التاريخ حيث كان العلماء "يتخذون الطريق السهل" ووصفوا الابتكارات الجديدة بالحرام.
ومن الأمثلة على ذلك ظهور الإنترنت الذي كان في البداية يعتبر حرامًا، كما قال عموس. وفي الماضي، اعتبر البعض التصوير الفوتوغرافي محرمًا دينيًا. ولكن مع مرور الوقت وانتشار هذه الاختراعات، اختفت هذه الفكرة السلبية، وأصبحت مقبولة على نطاق واسع.
وأضاف أن "العالم الإسلامي يفتقد إلى ثورة البيتكوين".
يتأثر الاستفادة من البيتكوين بشكل كبير عندما يبدأ الشخص في شرائه.
"قبل عشر سنوات، كان من الممكن شراء 100 ألف ساتوشي مقابل الدولار الواحد، أما اليوم، فيمكنك الحصول على 1000 ساتوشي مقابل الدولار الواحد - لذا فهي تجربة مستخدم مختلفة تمامًا من حيث وقت البدء.
"لقد سمعت منذ عشر سنوات أشخاصًا يصدرون فتاوى بأن البيتكوين حرام، وإذا كنا هنا بعد عشر سنوات، فماذا سيحدث؟ كان سعر البيتكوين سيرتفع مائة ضعف، والشخص الذي يريد الدخول في البيتكوين اليوم، سيحصل على واحد في المائة من الساتوشي الذي كان بإمكانه شراؤه قبل عشر سنوات."