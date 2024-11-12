توقعات بارتفاع "البيتكوين" إلى 100 ألف دولار

يقول المحللون إن صناع السوق قد يحتاجون إلى بيع البيتكوين في السوق الفورية للتحوط من تعرضهم لهذه الخيارات، وبالتالي ممارسة ضغوط هبوطية على السعر. وقال حاشد: "قد يعمل ضغط البيع هذا على مواجهة ضغوط الشراء من المستثمرين الصاعدين، مما يحد من إمكانات ارتفاع البيتكوين. يعتمد مدى قدرة صناع السوق على التأثير على سعر البيتكوين على عدة عوامل، بما في ذلك حجم مراكزهم، ومعنويات السوق العامة، ومستوى المشاركة المؤسسية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل تأثيرهم المحتمل، خاصة مع اقتراب البيتكوين من النطاق الحرج بين 90 ألف دولار و100 ألف دولار".