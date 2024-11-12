توقعات بارتفاع "البيتكوين" إلى 100 ألف دولار
جذب صعود البيتكوين المستمر انتباه العالم مؤخرًا، حيث يتوقع العديد من المحللين المزيد من الزيادات في الأسعار.
وفي يوم الثلاثاء، وصلت العملة المشفرة الرائدة إلى ذروة تاريخية جديدة عند 89982 دولارًا وبلغت آخر مرة 87330 دولارًا، وفقًا لما ذكرته رويترز.
ولكن قد يواجه البيتكوين عقبة كبيرة في المستقبل: النطاق السعري الذي يتراوح بين 90 ألف دولار و100 ألف دولار. وقد يلعب صناع السوق، وهم المؤسسات المالية التي تسهل التداول من خلال توفير السيولة، دوراً حاسماً في الحد من الزخم الصاعد للبيتكوين داخل هذه المنطقة.
إن صناع السوق يشكلون عنصراً أساسياً في عمل الأسواق المالية. فهم يشترون ويبيعون الأوراق المالية لتوفير السيولة، وضمان التداول السلس واكتشاف الأسعار. ولإدارة المخاطر، كثيراً ما يستخدم صناع السوق استراتيجيات التحوط. وتتضمن إحدى هذه الاستراتيجيات بيع عقود الخيارات، التي تمنح المشتري الحق في شراء أو بيع أحد الأصول بسعر محدد في تاريخ محدد.
وفي حالة البيتكوين، باع صناع السوق عددًا كبيرًا من خيارات الشراء بأسعار الإضراب 90 ألف دولار و100 ألف دولار. وقال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في نور كابيتال: "تمنح هذه الخيارات المشتري الحق في شراء البيتكوين بهذه الأسعار، بغض النظر عن سعر السوق. وإذا ارتفع سعر البيتكوين فوق هذه المستويات، فسوف يضطر صناع السوق إلى بيع البيتكوين للوفاء بعقود خياراتهم".
وقد انتعشت الأسواق بفضل توقعات المستثمرين بشأن سياسات مواتية للأعمال في ظل إدارة ترامب الثانية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وفرض أقل لبعض قوانين الأوراق المالية التي تستهدف العملات المشفرة. وإلى حد ما، تميل أسعار الأصول إلى الارتفاع بعد مرور حدث كبير مثل الانتخابات الرئاسية دون انقطاع. ومع ذلك، كان ارتفاع الأسعار - بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم والعملات - واسع النطاق في أجزاء من الأسواق المعروفة باسم "تداول ترامب".
ويشعر بعض المستثمرين بالقلق إزاء احتمال عودة التضخم إلى الاقتصاد إذا تحققت الوعود التي قطعتها الإدارة القادمة خلال حملتها الانتخابية، وهو ما قد يدفع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض الحكومي إلى الارتفاع.
لقد شهدت عملة البيتكوين على وجه الخصوص طفرة خلال الأسبوع الماضي. فقبل أسابيع قليلة من الانتخابات، روّج ترامب لمشروع تشفيري، World Liberty Financial، والذي يشارك فيه العديد من أفراد عائلة ترامب. وقد ضخت الصناعة ملايين الدولارات في الانتخابات، حيث تبرع كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التشفير، بما في ذلك تايلر وكاميرون وينكلفوس، مؤسسا بورصة التشفير جيميني، بمبالغ كبيرة لدعم ترامب. كما جمعت مجموعة من لجان العمل السياسي المستقلة أكثر من 100 مليون دولار لانتخاب مرشحين مؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.
حذر بعض المستثمرين من أن الأسواق ربما تكون قد بدأت تسبق نفسها، حيث لم يصدر ترامب سوى القليل من التفاصيل الملموسة حول ما يخطط للقيام به فعليا بمجرد توليه منصبه.
يقول المحللون إن صناع السوق قد يحتاجون إلى بيع البيتكوين في السوق الفورية للتحوط من تعرضهم لهذه الخيارات، وبالتالي ممارسة ضغوط هبوطية على السعر. وقال حاشد: "قد يعمل ضغط البيع هذا على مواجهة ضغوط الشراء من المستثمرين الصاعدين، مما يحد من إمكانات ارتفاع البيتكوين. يعتمد مدى قدرة صناع السوق على التأثير على سعر البيتكوين على عدة عوامل، بما في ذلك حجم مراكزهم، ومعنويات السوق العامة، ومستوى المشاركة المؤسسية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل تأثيرهم المحتمل، خاصة مع اقتراب البيتكوين من النطاق الحرج بين 90 ألف دولار و100 ألف دولار".
إن حركة سعر البيتكوين في المستقبل غير مؤكدة، ولكن لا يمكن تجاهل التأثير المحتمل لتحوط صانع السوق على مساره. ومع اقتراب البيتكوين من النطاق الذي يتراوح بين 90 ألف دولار و100 ألف دولار، يتعين على المستثمرين مراقبة ديناميكيات السوق عن كثب والاستعداد لتقلبات الأسعار المحتملة، كما يقول المحللون.
في حين تظل المشاعر الصعودية المحيطة بالبيتكوين قوية، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار الرياح المعاكسة المحتملة التي قد تحد من إمكاناتها الصاعدة. وقال حاشد: "من خلال فهم دور صناع السوق والعوامل الأخرى ذات الصلة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة والتنقل في سوق العملات المشفرة المعقدة والديناميكية".
قفزت قيمة البيتكوين بنحو 32 بالمئة منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
"تعهد ترامب بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، ويمثل موقفه تحولًا حادًا عن حملة صارمة على الصناعة المثيرة للانقسام من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. وقد أدى هذا التحول إلى تنشيط عمليات الشراء المضاربية للرموز الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مما رفع قيمة الأصول الرقمية إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.
"في سوق الخيارات، يراهن المستثمرون على أن سعر البيتكوين سيتجاوز 100 ألف دولار بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات من بورصة Deribit. وفي الوقت نفسه، اشترت شركة البرمجيات MicroStrategy Inc. - أكبر شركة مدرجة في البورصة تمتلك عملة البيتكوين خارج قطاع صناديق الاستثمار المتداولة - حوالي 27200 بيتكوين مقابل حوالي 2 مليار دولار بين 31 أكتوبر و10 نوفمبر،" قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial.