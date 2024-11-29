تراجع البيتكوين إلى 95 ألف دولار مع جني أرباح المستثمرين طويلي الأجل

بحسب المحللين، بينما يرى بعض المستثمرين خطر المبالغة في المضاربة، يركز آخرون على جانب غالباً ما يُهمل، وهو حاملو البيتكوين على المدى الطويل (LTHs).

يُنظر إلى هؤلاء المستثمرين عادةً على أنهم داعمون مستقرون للسوق، لكنهم أبدوا مؤخراً تغييراً غير متوقع في سلوكهم. وذكر محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في نور كابيتال، في مذكرة: "بدأ المستثمرون الذين يحتفظون بعملاتهم لأكثر من 155 يوماً في جني أرباحهم بشكل كبير، مما قد يشير إلى تصحيح قريب في السوق".

لطالما عُرفت LTHs (وهم المستثمرون الذين يحتفظون بأصولهم لفترات زمنية طويلة) بولائهم القوي واستمرارهم في الاحتفاظ بالبيتكوين، حتى في أوقات تقلبات السوق الحادة. ومع ذلك، أشار محمد حشاد إلى أن الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين دفع حتى أكثر المستثمرين صبراً إلى جني أرباحهم. وأضاف: "تُظهر البيانات على السلسلة زيادة ملحوظة في كمية البيتكوين التي تم إنفاقها خلال آخر 30 يوماً من قبل حاملي المدى الطويل، مما يعكس حجماً كبيراً من العملات التي يتم نقلها وبيعها".

إن زيادة الضغوط البيعية من قبل حاملي البيتكوين على المدى الطويل (LTHs)، إلى جانب التراكم المستمر لتوزيعاتهم منذ نوفمبر 2022، يثير تساؤلات حول استمرارية الزخم الصعودي الحالي. وعلّق محمد حشاد قائلاً: "رغم الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين خلال الأشهر الماضية، قد تكون السوق على وشك الوصول إلى نقطة التشبع، مما يحد من فرص تحقيق مكاسب إضافية".

نقطة تحول محتملة في السوق