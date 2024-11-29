تراجع البيتكوين إلى 95 ألف دولار مع جني أرباح المستثمرين طويلي الأجل
بعد أن تجاوزت عملة البيتكوين حاجز 100 ألف دولار الأسبوع الماضي، تراجعت قليلاً واستقرت عند نحو 95 ألف دولار.
وفي يوم الخميس، استقر سعر البيتكوين حول 96500 دولار، بعد أن ارتفع من أقل بقليل من 90300 دولار في وقت سابق من الأسبوع بعد أسوأ أداء له منذ نجاح ترامب في الانتخابات، وفقاً لما ذكرته رويترز.
سجلت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعاً بنسبة 37%، واقتربت لفترة وجيزة من حاجز 100 ألف دولار، وسط آمال في بيئة تنظيمية أكثر مرونة للعملات المشفرة تحت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
آخر مرة ارتفعت فيها قيمة البيتكوين بهذا القدر كانت في فبراير/شباط، عندما تدفقت الأموال إلى منتجات جديدة يتم تداولها في البورصة.
إذن ما الذي حدث خطأ؟
بحسب المحللين، بينما يرى بعض المستثمرين خطر المبالغة في المضاربة، يركز آخرون على جانب غالباً ما يُهمل، وهو حاملو البيتكوين على المدى الطويل (LTHs).
يُنظر إلى هؤلاء المستثمرين عادةً على أنهم داعمون مستقرون للسوق، لكنهم أبدوا مؤخراً تغييراً غير متوقع في سلوكهم. وذكر محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في نور كابيتال، في مذكرة: "بدأ المستثمرون الذين يحتفظون بعملاتهم لأكثر من 155 يوماً في جني أرباحهم بشكل كبير، مما قد يشير إلى تصحيح قريب في السوق".
لطالما عُرفت LTHs (وهم المستثمرون الذين يحتفظون بأصولهم لفترات زمنية طويلة) بولائهم القوي واستمرارهم في الاحتفاظ بالبيتكوين، حتى في أوقات تقلبات السوق الحادة. ومع ذلك، أشار محمد حشاد إلى أن الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين دفع حتى أكثر المستثمرين صبراً إلى جني أرباحهم. وأضاف: "تُظهر البيانات على السلسلة زيادة ملحوظة في كمية البيتكوين التي تم إنفاقها خلال آخر 30 يوماً من قبل حاملي المدى الطويل، مما يعكس حجماً كبيراً من العملات التي يتم نقلها وبيعها".
إن زيادة الضغوط البيعية من قبل حاملي البيتكوين على المدى الطويل (LTHs)، إلى جانب التراكم المستمر لتوزيعاتهم منذ نوفمبر 2022، يثير تساؤلات حول استمرارية الزخم الصعودي الحالي. وعلّق محمد حشاد قائلاً: "رغم الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين خلال الأشهر الماضية، قد تكون السوق على وشك الوصول إلى نقطة التشبع، مما يحد من فرص تحقيق مكاسب إضافية".
نقطة تحول محتملة في السوق
يُعتبر سلوك حاملي الأسهم طويلة الأجل مؤشراً رئيسياً لاتجاهات السوق. وصرح محمد حشاد: "عندما يبدأ حاملو الأسهم طويلة الأجل في البيع، فإن ذلك يعكس عادةً تراجع الثقة في المسار المستقبلي للسوق. هذا السلوك قد يؤدي إلى تأثير متسلسل، حيث يتبعهم مستثمرون آخرون، مما يزيد من ضغوط البيع ويؤدي إلى انخفاض الأسعار".
مع ذلك، من الضروري إدراك أن سوق العملات المشفرة يتميز بتقلبات حادة، وقد تحدث تغييرات مفاجئة في الأسعار دون إنذار. وعلق محمد حشاد: "رغم أن بيع حاملي البيتكوين على المدى الطويل (LTHs) قد يشير إلى تصحيح محتمل، إلا أنه من الممكن أن يتعافى السوق ويواصل مساره الصعودي. في ظل الظروف غير المستقرة هذه، من المهم للمستثمرين تبني استراتيجيات إدارة مخاطر منضبطة. يمكن أن يسهم التنويع، وتبني استراتيجية متوسط تكلفة الدولار، وتحديد أهداف واقعية للأرباح، واستخدام أوامر وقف الخسارة في تقليل الخسائر المحتملة. علاوة على ذلك، فإن متابعة تطورات السوق وإجراء بحث مستفيض يساعدان المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر وعياً".
في حين تظل التوقعات طويلة الأجل لعملة البيتكوين متفائلة، فمن الضروري أن ننتبه إلى تقلبات السوق قصيرة الأجل. وقال هاشاد: "من خلال فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على تحركات الأسعار والحفاظ على منظور متوازن، يمكن للمستثمرين وضع أنفسهم للاستفادة من الاتجاهات الصعودية والهبوطية".
يعتقد كريستوفر لويس، المحلل في (فيكس ايمباير) FXEmpire، أن البيتكوين قد يكون في مرحلة توحيد محتملة، حيث يوجد مستوى 90,000 دولار كمستوى دعم ومستوى 100,000 دولار كثبات. وكتب في مدونته: "إذا تراجعنا من هنا، فإن مستوى 90,000 دولار سيكون الدعم، ثم يأتي بعد ذلك مستوى 80,000 دولار حيث يوجد المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوماً".
يعتقد لويس أن التراجع إلى مستوى 80 ألف دولار قد يكون صحياً. وأضاف: "لكنني أعتقد أنه على أقل تقدير، قد نرى بعض التحركات الجانبية. ومع ذلك، إذا تراجعنا من هنا، فإن مستوى 90 ألف دولار، كما أعتقد، يمثل دعماً. وبعد ذلك، يوجد مستوى 80 ألف دولار حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوماً".