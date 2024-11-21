البيتكوين يسجل رقماً قياسياً ويتجه نحو 100 ألف دولار
تبدو عملة البيتكوين على وشك تحقيق مستوى تاريخي بقيمة 100 ألف دولار، حيث يتفق العديد من الخبراء على أن أكبر عملة مشفرة في العالم لا تزال أقل من قيمتها الفعلية.
سجلت عملة البيتكوين ارتفاعاً قياسياً جديداً متجاوزة 94 ألف دولار يوم الأربعاء، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة التواصل الاجتماعي التابعة لدونالد ترامب تجري محادثات للاستحواذ على شركة تداول العملات المشفرة "باكت". هذا التطور عزز التوقعات بنظام داعم للعملات المشفرة في حال تولي ترامب الإدارة القادمة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
تضاعفت قيمة العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم هذا العام، حيث وصلت آخر مرة إلى 94291 دولاراً، أي أقل بقليل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 94378 دولاراً.
وشهدت البيتكوين ارتفاعاً بنسبة 16% خلال النصف الأول من الأسبوع، وتشير التقارير إلى أن الاتجاه الصعودي مستمر، حيث تؤكد أن المستوى الحالي للتداول لا يزال معتدلاً، مع توقعات بتجاوز قيمتها حاجز 100 ألف دولار في الأسابيع القادمة.
صعدت قيمة البيتكوين بأكثر من 35% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 5 نوفمبر. وأوضحت شركة "كريبتو كانت" Crypto Quant في تقريرها الأسبوعي أن "عملة البيتكوين لا تزال عند قيمة غير مبالغ فيها".
يشير التقرير إلى أنه عند الأسعار الحالية تظهر مقاييس التقييم، مثل نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV)، أن البيتكوين لا يزال بعيداً عن منطقة المبالغة في تقدير قيمته.
وأوضح "مانيش تشيتري"، المحلل في"أف أكس ستريت" FX Street، في مذكرة: "تمكن البيتكوين من كسر الاتجاه الصعودي على المدى القريب، مما يشير إلى احتمالية تسجيل معدل نمو أقوى. لا يظهر أي ثبات على مخطط الأسعار، مما يعزز فرص الارتفاع. في حال حدوث تصحيح سلبي، تحظى العملة بدعم قوي عند مستوى 66,000 نقطة. كما أن توازن الحجم الإيجابي يعكس هيمنة المشترين مقابل ضعف البائعين، مما يضيف دعماً إضافياً للعملة. بشكل عام، تُقيَّم البيتكوين فنياً بشكل إيجابي على المدى القريب".
ذروة دورية للبيتكوين
ويذكر "ريان لي"، كبير المحللين في "بحث بيتجيت" Bitget Research، أن التوقيت المتوقع لذروة البيتكوين يعتمد على مؤشرات متنوعة. وقال: "يعرف البيتكوين بدورته التي تمتد لنحو أربع سنوات، والتي غالباً ما تتزامن مع أحداث النصف. يقلل النصف من المكافآت الممنوحة لتعدين الكتل الجديدة، مما يؤدي تاريخياً إلى ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض العرض. حدث النصف الأخير في أبريل 2024، وإذا استمرت الدورة كما هو متوقع، فقد نشهد ذروة الدورة أو "قمتها" بحلول أواخر عام 2025. وفقاً لبعض النماذج التحليلية، قد يكون ذلك بين أغسطس وسبتمبر من العام نفسه".
وهناك نهج آخر يُستخدم للتنبؤ بذروة دورة البيتكوين، وهو مؤشر قمة الدورة Pi، الذي يُعتقد أنه قادر على التنبؤ بالذروة بدقة تصل إلى أيام. وعلّق لي قائلاً: "يعتمد هذا المؤشر على المتوسطات المتحركة لتحديد اللحظة التي قد تصل فيها البيتكوين إلى ذروتها. إذا استمرت دقته كما كانت في الماضي، فقد نشهد قمة جديدة في ديسمبر 2024 أو يناير 2025، وهو ما يتماشى مع النمط التاريخي للبيتكوين، حيث يصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد منتصف دورته".
وأشار لي إلى أن معنويات السوق والتحليل الفني يقدمان منظوراً مختلفاً، حيث تشير التوقعات إلى أن البيتكوين قد يصل إلى مستوى قياسي جديد خلال فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر بعد ذروة منتصف الدورة، المتوقع حدوثها في أوائل عام 2025. وأضاف قائلاً: "بناءً على هذه التوقعات، قد تكون الذروة المحتملة بين أواخر عام 2024 ومنتصف عام 2025. تختلف تقديرات هدف السعر بشكل كبير، لكن بعض المحللين أشاروا إلى إمكانية وصول البيتكوين إلى 118,928 دولاراً، مع احتمالية بلوغه نطاقاً يتراوح بين 130 ألف دولار و150 ألف دولار بحلول أواخر عام 2025".
خيارات الصناديق المتداولة الجديدة تفتح الأبواب أمام المستثمرين.
قال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذي لشركة "بايوكوين" BuyUcoin، ثاني أقدم بورصة للأصول الرقمية في الهند: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حققت عملة البيتكوين إنجازاً كبيراً، حيث ارتفعت إلى 94,000 دولار بعد إطلاق خيارات صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF) على بورصة ناسداك. يؤكد المستثمرون أن هذا الخيار الجديد يعزز تطور السوق ويوفر مرونة أكبر لاستراتيجيات الاستثمار، مما قد يجذب المزيد من رأس المال المؤسسي. على الرغم من أهمية التغييرات التنظيمية، إلا أن التبني الكامل يعتمد على الروابط القوية مع التمويل التقليدي، مما يتيح استخدام أساليب استثمارية أكثر تقدماً ويعزز سوقاً قوية في المستقبل. يظل المستثمرون متفائلين، ويتوقعون زيادات مستمرة في أسعار البيتكوين وارتفاعاً في أحجام التداول لصناديق الاستثمار المتداولة المختلفة".
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنتشري المالية" Century Financial: "شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعاً منذ الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث راهن المتداولون على أن الدعم الذي وعد به الرئيس المنتخب ترامب للأصول الرقمية سيؤدي إلى نظام تنظيمي أقل تقييداً، مما يعيد بعض الحياة إلى عملة البيتكوين بعد فترة من الخمول. وقد أسفرت هذه الإثارة المتزايدة عن رفع قيمة سوق العملات المشفرة العالمية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار، وهو مستوى قياسي، وفقاً للتحليلات وبيانات "كوين غيكو" CoinGecko".