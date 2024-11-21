البيتكوين يسجل رقماً قياسياً ويتجه نحو 100 ألف دولار

تبدو عملة البيتكوين على وشك تحقيق مستوى تاريخي بقيمة 100 ألف دولار، حيث يتفق العديد من الخبراء على أن أكبر عملة مشفرة في العالم لا تزال أقل من قيمتها الفعلية.

سجلت عملة البيتكوين ارتفاعاً قياسياً جديداً متجاوزة 94 ألف دولار يوم الأربعاء، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة التواصل الاجتماعي التابعة لدونالد ترامب تجري محادثات للاستحواذ على شركة تداول العملات المشفرة "باكت". هذا التطور عزز التوقعات بنظام داعم للعملات المشفرة في حال تولي ترامب الإدارة القادمة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

تضاعفت قيمة العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم هذا العام، حيث وصلت آخر مرة إلى 94291 دولاراً، أي أقل بقليل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 94378 دولاراً.