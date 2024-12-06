"البيتكوين"يصل 100 ألف دولار: توقعات بارتفاعات جديدة

جاء هذا الارتفاع التاريخي لعملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار للعملة الواحدة مدفوعاً بتغييرات هيكلية كبيرة في السوق، وتوقعات بتغييرات تنظيمية أمريكية في عهدة "ترامب"، بالإضافة إلى التبني المؤسسي المتزايد بعد نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين. وصرح "ريتشارد تنج"، الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، قائلاً: "مع النقاشات الدائرة حول احتياطي بيتكوين استراتيجي أمريكي، واتجاه المزيد من الشركات لضم البيتكوين إلى أصولها، نحن على أعتاب تبنٍ عالمي واسع النطاق". وأضاف: "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول في رحلة البيتكوين من أصل متخصص إلى أداة مالية رئيسية، تجذب المزيد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وهذا دافع قوي يعزز مكانة العملات المشفرة في المشهد المالي، ويشجع على انتشارها".