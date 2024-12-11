الإمارات: مليونيرات العملات المشفرة يقودون الطلب على استئجار الطائرات

وقال: "عندما خرجنا من أزمة كوفيد-19، كان الطلب قوياً للغاية. لكن هذا العام أكثر استقراراً بقليل مع معدل نمو متوسط أحادي الرقم. إذا نظرنا إلى المناطق حول العالم، فإن أمريكا تنمو بوتيرة بطيئة. وانكمش حجم أوروبا قليلاً في العام الماضي، لكن الشرق الأوسط ينمو. ومع كل ما يدور حول الجغرافيا السياسية في جميع أنحاء العالم، تجد الإمارات العربية المتحدة نفسها في وضع فريد من نوعه مع علاقات جيدة مع جميع البلدان. لذلك، فإن الطلب على السفر ضخم".