الإمارات: مليونيرات العملات المشفرة يقودون الطلب على استئجار الطائرات
يقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن الأفراد ذوي الثروات العالية وأصحاب الملايين الجدد في العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة هم من يقودون الطلب على طائرات التأجير الخاصة.
وقال شفيع السيد الرئيس التنفيذي لشركة "رويال جيت" لصحيفة خليج تايمز على هامش معرض ميبا 2024 الذي يقام في دبي وورلد سنترال: "هناك مجموعة مختلفة من السوق. هناك الكثير من هؤلاء الشباب من أصحاب الملايين من العملات المشفرة الذين نتعامل معهم. كما تعد الإمارات العربية المتحدة مكاناً رائعاً لاحتضان الشركات الناشئة ومكاناً رائعاً لممارسة الأعمال التجارية لرجال الأعمال".
وقالت "كلوديا كرايهانزل"، نائبة الرئيس لشؤون الركاب لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "تشابمان فريبورن" لخدمات الطيران "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا زيادة في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية، ليس فقط في دبي ولكن في الهند أيضاً. نرى [أن عدد] مستخدمي الطائرات الخاصة الأصغر سناً آخذ في الازدياد. لقد بدأنا نرى الطلب من أصحاب الملايين من العملات المشفرة الشباب أيضاً. لدينا مزيج من العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا ومن قطاعات مختلفة مثل الرياضة إلى الشركات والعائلات المالكة والحكومة والأفراد ذوي الثروات العالية."
وتجاوزت عملة البيتكوين حاجز 100 ألف دولار مؤخراً للمرة الأولى على الإطلاق لتتداول عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 103,992.99 دولاراً. وقد أدى هذا إلى تحويل العديد من المستثمرين الشباب في العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة إلى مليونيرات.
وتتمتع الإمارات العربية المتحدة أيضاً بأعلى معدل ملكية للعملات المشفرة في العالم، حيث يمتلك ما يقرب من 30 في المائة من السكان العملات المشفرة، تليها فيتنام والولايات المتحدة وإيران والفلبين والبرازيل والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وأوكرانيا، وفقاً للبيانات التي نشرتها شركة فورونوي نقلاً عن Trip-A.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة أيضاً تدفقاً هائلاً من أصحاب الملايين على مدار السنوات الأربع الماضية. ووفقاً لتقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 الصادر عن شركة هينلي آند بارتنرز Henley and Partners في يونيو، ستجذب الإمارات العربية المتحدة أكثر من 6700 مليونير هذا العام - وهو أعلى رقم في العالم.
وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة عشرة عالمياً، ويبلغ عدد أصحاب الملايين فيها 116.500، و308 من أصحاب الملايين السنوية، و20 مليارديراً، وفقاً لشركة هينلي آند بارتنرز.
ومن المتوقع أيضاً أن تضيف الدولة ما يقرب من 6000 مليونير سنوياً في غضون خمس سنوات، وذلك بفضل جاذبية الدولة المتزايدة بين الأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم، استناداً إلى تقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك UBS السويسري في عام 2024.
الطلب من جميع الجهات
وأضاف سيد أن الطلب على طائرات التأجير الخاصة يأتي من كافة القطاعات، مثل الحكومات والشركات والعائلات.
وقال: "عندما خرجنا من أزمة كوفيد-19، كان الطلب قوياً للغاية. لكن هذا العام أكثر استقراراً بقليل مع معدل نمو متوسط أحادي الرقم. إذا نظرنا إلى المناطق حول العالم، فإن أمريكا تنمو بوتيرة بطيئة. وانكمش حجم أوروبا قليلاً في العام الماضي، لكن الشرق الأوسط ينمو. ومع كل ما يدور حول الجغرافيا السياسية في جميع أنحاء العالم، تجد الإمارات العربية المتحدة نفسها في وضع فريد من نوعه مع علاقات جيدة مع جميع البلدان. لذلك، فإن الطلب على السفر ضخم".
ويرى "بول جيمس"، مدير المبيعات وإدارة الطائرات في شركة دي سي للطيران، أن هناك نشاطاً أكبر بكثير في المنطقة في مجال إدارة الطائرات.
"هناك عدد من الطائرات المستعملة القادمة إلى المنطقة. هذه أوقات مزدحمة لشركات الإدارة. في الإمارات العربية المتحدة، يمتلك رجال الأعمال من الهند وباكستان والعرب طائرات خاصة. بعد كوفيد-19، كان هناك تدفق كبير من الأفراد ذوي الثروات العالية القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة، لذلك بدأنا نرى أشخاصاً ينتقلون من أوروبا والأمريكيتين إلى الإمارات العربية المتحدة، ويضعون طائراتهم هنا." ساد جيمس.