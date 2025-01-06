الإمارات مركز عالمي للعملات المشفرة بحلول 2025

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يكون هذا العام عاماً رائعاً للعملات المشفرة نظراً للبيئة التنظيمية الأكثر ملاءمة التي وعد بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ويأمل المستثمرون أن يقر الكونجرس أول تشريع يركز على العملات المشفرة على الإطلاق، والذي قد يركز على العملات المستقرة أو هيكل السوق.