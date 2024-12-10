الإمارات: توقعات بزيادة قيمة البيتكوين إلى 13 مليون دولار

يشهد سوق العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة نمواً متسارعاً، ومن المتوقع أن يجني مستثمرو البيتكوين ثماراً وفيرة في ظل هذه الطفرة الرقمية، خاصة مع التوقعات بزيادة النفوذ الأمريكي على هذا القطاع مع تولي ترامب رئاسة العهدة القادمة. وقد أكد خبراء في "مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (Bitcoin MENA) بأبوظبي على استمرار صعود قيمة البيتكوين، حتى أن بعضهم وصفها بـ "الذهب الرقمي" لما تتمتع به من قوة واستقرار.