الإمارات: تعدين العملات المشفرة للآخرين يخضع لضريبة القيمة المضافة

وأضاف: "عادةً ما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على هذه الخدمات بمعدل خمسة في المائة عند تقديمها إلى مستفيد مقيم في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، إذا تم تقديم هذه الخدمات إلى مستفيد غير مقيم، فيمكن فرض ضريبة صفرية عليها، بشرط استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة 31 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السيناريو، سيكون المعدّن قادرًا أيضًا على استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة أثناء أداء العمل الحسابي، مثل ضريبة القيمة المضافة على المرافق والإيجار وخدمات الإنترنت والمزيد، طالما أنه يستوفي شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة العادية".