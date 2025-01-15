الإمارات: تعدين العملات المشفرة للآخرين يخضع لضريبة القيمة المضافة
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، الثلاثاء، إن تعدين العملات المشفرة في الإمارات للحسابات الشخصية للمقيمين لن يخضع لضريبة القيمة المضافة.
ومع ذلك، فإن تعدين العملات المشفرة نيابة عن شخص آخر، أي توفير الطاقة الحاسوبية، يعد توريداً خاضعاً للضريبة للخدمات ويخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، حسبما قالت الهيئة في توضيح في أحدث وثيقة عامة لها، VATP039.
وقال "نيراف راجبوت"، الشريك في "أوريفير"، إنه على عكس العديد من الولايات القضائية الضريبية الراسخة حيث قد تكون قواعد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالأصول الافتراضية غير واضحة، قدمت هيئة الضرائب الاتحادية توضيحًا لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كخيار مفضل للمعدنين.
وأضاف أن "تعدين العملات المشفرة على حساب شخصي لا يخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأن العمل الحسابي الذي تقوم به شبكة الفرد لا يمكن ربطه بمكافأة ثابتة (أي عملة مشفرة) أو مستفيد محدد".
وقال إنه على الرغم من توضيح معاملة ضريبة القيمة المضافة للمعدنين الأفراد الآن، إلا أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان تعدين العملات المشفرة الذي يقوم به الأفراد على حساباتهم الشخصية يعتبر نشاطًا تجاريًا يخضع لضريبة دخل الشركات (CIT) أو ما إذا كان مجرد دخل استثماري شخصي، والذي يقع خارج تعريف النشاط التجاري.
مع تزايد شعبية العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة، أصبحت مسألة المعاملة الضريبية لتعدين العملات المشفرة ذات أهمية متزايدة بالنسبة للمقيمين.
وفقًا لمؤشر "هينلي آند بارتنرز" لتبني العملات المشفرة لعام 2024، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمنطقة رائدة لمستثمري العملات المشفرة، حيث احتلت المرتبة الثالثة في التبني مع وجود نسبة كبيرة من السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة، بدعم من الدعم الحكومي القوي، والمنطقة ذات الضرائب المنخفضة والسكان الأثرياء للغاية والرقميين.
في ديسمبر 2024، حصلت عملة AE Coin على ترخيص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) لإطلاقها، ووعدت بتجربة دفع فورية وآمنة ومستقرة ومبتكرة ومنخفضة التكلفة وفعالة من شأنها إعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.
التعدين للآخرين
في المقابل، قال راجبوت، إذا قام شخص بتعدين العملات المشفرة نيابة عن شخص آخر مقابل رسوم، فإن هذا النشاط يعتبر توريدًا خاضعًا للضريبة. في هذه الحالة، يتلقى المعدن تعويضًا ثابتًا من مستلم محدد.
وأضاف: "عادةً ما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على هذه الخدمات بمعدل خمسة في المائة عند تقديمها إلى مستفيد مقيم في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، إذا تم تقديم هذه الخدمات إلى مستفيد غير مقيم، فيمكن فرض ضريبة صفرية عليها، بشرط استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة 31 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السيناريو، سيكون المعدّن قادرًا أيضًا على استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة أثناء أداء العمل الحسابي، مثل ضريبة القيمة المضافة على المرافق والإيجار وخدمات الإنترنت والمزيد، طالما أنه يستوفي شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة العادية".
ومن منظور ضريبة دخل الشركات، قال إن الرسوم المكتسبة من تعدين العملات المشفرة نيابة عن شخص آخر تخضع للضريبة.