"الإمارات المركزي" يعزز الشمول المالي بالدرهم الرقمي

ويُشدد "كونستانتين" على دور الذكاء الاصطناعي المحوري في هذه الثورة المالية، قائلاً: "باتت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تُشكل القوة الدافعة للنظام البيئي الحديث للتكنولوجيا المالية، فهي إما أن تُمثل الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات جديدة، أو تُصبح أداة يومية متكاملة ضمن عمليات التكنولوجيا المالية". ويتوقع أن يُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية من خلال تقديم مُساعدين افتراضيين أذكياء يُمكنهم التعامل مع التعقيدات المالية، وتوجيه المُستخدمين بكفاءة وتقديم دعم شخصي متميز.