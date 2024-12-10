"الإمارات المركزي"يمنح الترخيص النهائي لعملة"إيه إي كوين" الرقمية

وتتخطى رؤية العملات المستقرة حدود المعاملات المالية التقليدية، ساعية نحو نظام مالي شامل ومترابط. وتعتبر عملة "إيه إي كوين" جسراً يربط بين العملات الورقية التقليدية والاقتصاد الرقمي اللامركزي، مُتيحةً عمليات نقل آمنة وفورية وفعّالة. وبفضل تقنية البلوك تشين، تضمن هذه العملات شفافية وكفاءة غير مسبوقة، مع الحفاظ على موثوقية الاستقرار المرتبط بالعملات الورقية، حيث تعادل كل عملة "إيه إي كوين" درهماً إماراتياً واحداً. وتتمحور هذه الرؤية التحويلية حول تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى أحدث الأدوات المالية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الابتكار في قطاعات حيوية كالتجارة الإلكترونية والتحويلات المالية والتمويل اللامركزي. وهكذا، تقود عملة "إيه إي كوين" مسيرة التطور هذه، مرسخة مكانتها كركيزة أساسية في استراتيجية الاقتصاد الرقمي الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.