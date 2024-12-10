"الإمارات المركزي"يمنح الترخيص النهائي لعملة"إيه إي كوين" الرقمية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الترخيص النهائي لعملة "إيه إي كوين" (AE Coin)، معلناً بذلك عن خطوة هامة في مسيرة التطور المالي الرقمي.
وقد انبثقت عملة "إيه إي كوين" من رحم خدمات الدفع الرقمي لمصرف الإمارات المركزي، متوافقة مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة. وُلدت هذه العملة لتُحدث ثورة في عالم الخدمات المالية، حاملة وعداً بتجربة دفع فورية وآمنة، ومستقرة ومبتكرة، تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.
وتتخطى رؤية العملات المستقرة حدود المعاملات المالية التقليدية، ساعية نحو نظام مالي شامل ومترابط. وتعتبر عملة "إيه إي كوين" جسراً يربط بين العملات الورقية التقليدية والاقتصاد الرقمي اللامركزي، مُتيحةً عمليات نقل آمنة وفورية وفعّالة. وبفضل تقنية البلوك تشين، تضمن هذه العملات شفافية وكفاءة غير مسبوقة، مع الحفاظ على موثوقية الاستقرار المرتبط بالعملات الورقية، حيث تعادل كل عملة "إيه إي كوين" درهماً إماراتياً واحداً. وتتمحور هذه الرؤية التحويلية حول تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى أحدث الأدوات المالية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الابتكار في قطاعات حيوية كالتجارة الإلكترونية والتحويلات المالية والتمويل اللامركزي. وهكذا، تقود عملة "إيه إي كوين" مسيرة التطور هذه، مرسخة مكانتها كركيزة أساسية في استراتيجية الاقتصاد الرقمي الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
صرح رامز رفيق، المدير العام لـ "إيه إي كوين"، قائلاً: "تُسخّر "إيه إي كوين" سرعة وكفاءة تقنية البلوك تشين لتُقدم معاملات فورية وآمنة وفعّالة من حيث التكلفة. كما تعمل على تبسيط التحويلات، مما يجعلها أسرع وأكثر سلاسة. وفي عالم رقمي متسارع، تُرسي "إيه إي كوين" معايير جديدة للثقة والأمان والابتكار في مجال العملات الرقمية.
وتركز خارطة الطريق الاستراتيجية لعملة "إيه إي كوين" على عقد شراكات وثيقة مع المؤسسات المالية الرائدة، وبوابات الدفع، ومُزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز انتشارها على نطاق واسع. وتشمل المبادرات المستقبلية دمج العملة مع التطبيقات اللامركزية، وإدراجها في البورصات الرئيسية، بالإضافة إلى مواصلة الابتكار التكنولوجي للبقاء في طليعة ثورة التمويل الرقمي.