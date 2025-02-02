الإمارات: استخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية خلال عامين

وسلط الضوء على المسار التصاعدي الواضح في استخدام العملات المشفرة في اليابان وسنغافورة وسويسرا، مضيفًا: "يحدث التغيير بسرعة هنا في الإمارات العربية المتحدة. أود أن أرى شخصًا يدفع ثمن القهوة باستخدام العملات المشفرة، أو يشتري أرضًا، أو يدفع الإيجار، أو الغرامات، أو فواتير المرافق من خلال العملات المشفرة".