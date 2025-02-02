الإمارات: استخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية خلال عامين
تشهد العملات المشفرة انتشارًا سريعًا في عالم التمويل التقليدي. وفي الإمارات العربية المتحدة، قد تشهد العملات الرقمية تكاملاً أسرع خلال العامين المقبلين، وفقًا لمحمد الحكيم، رئيس عمليات Crypto.com في الإمارات العربية المتحدة.
وقال خلال جلسة حول مستقبل العملات المشفرة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال السنوي الثامن يوم السبت: "في العامين المقبلين، يجب أن يتمكن الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة من استخدام العملات المشفرة في المعاملات اليومية".
وسلط الضوء على المسار التصاعدي الواضح في استخدام العملات المشفرة في اليابان وسنغافورة وسويسرا، مضيفًا: "يحدث التغيير بسرعة هنا في الإمارات العربية المتحدة. أود أن أرى شخصًا يدفع ثمن القهوة باستخدام العملات المشفرة، أو يشتري أرضًا، أو يدفع الإيجار، أو الغرامات، أو فواتير المرافق من خلال العملات المشفرة".
وأشار الحكيم إلى أن شركته تجري حاليًا مناقشات مع شركة الإمارات للبترول لاستكشاف كيفية استخدام العملات المشفرة لدفع ثمن الوقود في محطات البنزين.
الدعم التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء الثقة
وفي معرض حديثه عن قضايا الثقة المتعلقة بالعملات المشفرة، أشاد الحكيم بالسلطات الإماراتية لموقفها الاستشرافي فيما يتعلق باللوائح وتأسيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية. وقال: "لقد تمكنا من تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في هذه المنطقة بسبب الإطار التنظيمي المرن والحكيم".
أبرمت شركة Crypto.com مؤخرًا شراكة مع شركة Mastercard، مما يمثل خطوة أخرى في دمج عالم العملات الافتراضية مع التمويل التقليدي. كما تعمل الشركة على إطلاق أول صكوك لها - منتج مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية - في الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي.
نظرة مستقبلية
وأشار الحكيم إلى أن الديناميكيات العالمية المتغيرة قد تسرع من تبني البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. وقال: "لقد تغير العالم بشكل كبير في السنوات الأخيرة. قد تصبح البيتكوين عملة احتياطية رئيسية في الأشهر أو السنوات المقبلة. وسواء حدث هذا في غضون ستة أشهر أو بضع سنوات، فلا يمكننا أن نجزم بذلك، لكن عالم العملات المشفرة يتمتع بمستقبل مشرق للغاية".
كما استضاف اليوم الأول من مؤتمر SEF 2025 كلمة رئيسية للمبتكرة والمستقبلية الشهيرة نيكي سكيني، التي أسرت الجماهير من خلال استكشاف عقلية وادي السيليكون، والتجريب المنظم، وأهمية اتخاذ القرارات القائمة على المعلومات.
وأضاف سكيني قائلاً: "إن اتخاذ القرارات بناءً على المعلومات والتجريب المستمر يشكلان مفتاحًا للعقلية المتنامية والأعمال المزدهرة".
وأكد على ضرورة التحول من العقلية الخطية إلى العقلية الأسية عند التعامل مع نمو الأعمال والابتكار. وقال: "في العقلية الخطية، نريد فقط الفوز. وكل شيء آخر يُعَد فشلاً. ولكن في العقلية الأسية، كل شيء مجرد معلومات. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو القيام بشيء لا يقدم معلومات جديدة".
وأكد سكيني على قيمة التجارب المنظمة، مستشهداً بنهج وادي السليكون، "تجري شركات مثل ميتا (فيسبوك) أكثر من 700 تجربة منظمة كل أسبوع. وكل تجربة تصدر حكماً بسيطاً: الاستمرار، أو التوقف، أو التكيف. وهذا هو التعلم الأسّي - وهو شيء لا تنفذه العديد من المنظمات، مما يجعلها أقل استعداداً للتغيير".
إعادة صياغة الابتكار للمستقبل
وحث سكيني رواد الأعمال على إعادة النظر في وجهات نظرهم بشأن المنتجات والصناعات. وقال: "يكمن مفتاح الابتكار في طرح الأسئلة الصحيحة. على سبيل المثال، لم يتم تصميم فرامل السيارة لإيقاف السيارة؛ بل إنها تسمح لنا بالقيادة بسرعة أكبر وبثقة. وينطبق الأمر نفسه على الشركات - إذا ركزت فقط على الوظائف السابقة، فإنك تفوت فرصًا مستقبلية".