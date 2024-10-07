الإمارات:إعفاء العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة

وأضاف أنه "في حين تمثل هذه الإعفاءات تقدماً إيجابياً، يتعين على الشركات أيضاً إجراء تقييم لقدرتها على استرداد ضريبة المدخلات، حيث من المتوقع أن يكون جزء كبير من ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على النفقات ذات الصلة غير قابل للاسترداد. وبالتالي، يتعين على الشركات تحليل استراتيجياتها المالية بعناية في ضوء هذه الإعفاءات لفهم آثارها على الربحية".

تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من 15 نوفمبر 2024.