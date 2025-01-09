إطلاق بيانات "ماستركارد المشفرة"في الإمارات وكازاخستان
أطلقت ماستركارد أحدث توسع لحلها المبتكر لبيانات ماستركارد المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، مسجلة بذلك ظهورها الأول في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMEA).
وتعمل بيانات ماستركارد المشفرة Mastercard Crypto Credential على تبسيط تجربة المستهلك من خلال السماح لمستخدمي بورصات العملات المشفرة بإرسال واستقبال العملات المشفرة باستخدام أسماء مستعارة بسيطة بدلاً من عناوين blockchain المعقدة، وذلك من خلال شراكات Mastercard مع البورصات والمزودين الرئيسيين في المنطقة. كما تساعد في التحقق من المعاملات بين المستهلكين والشركات باستخدام شبكات blockchain، مما يوفر ضمانًا بأن المستخدم قد استوفى مجموعة من معايير التحقق ويؤكد أن محفظة المستلم تدعم الأصول المحولة. كما أنها تجلب المزيد من الثقة واليقين إلى معاملات العملات المشفرة من خلال تبادل البيانات الوصفية ومعلومات قواعد السفر.
وسيسمح هذا التوسع الأخير للبورصات مثل ATAIX Eurasia و Intebix و CoinMENA، بالإضافة إلى Fuze، أحد مزودي البنية التحتية للأصول الرقمية الرائدين، بتبسيط وتأمين معاملات blockchain للمستخدمين في المنطقة.
قال جورانج شاه، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المدفوعات الأساسية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "مع استمرار نضج مشهد العملات المشفرة، ركزنا بشكل كبير على تطوير خدمات وقدرات مبتكرة تساعد في جعل العملات المشفرة أكثر سهولة في الوصول إليها وأمانًا، وتبسيط عملية المعاملات وتعزيز الثقة في النظام البيئي. من خلال جلب Mastercard Crypto Credential إلى منطقة EEMEA، فإننا نحقق رؤيتنا لزيادة وغرس الثقة في تقنية blockchain مع تحويل الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع الأصول الرقمية".
إن استخدام بيانات اعتماد Mastercard Crypto بسيط. أولاً، يتحقق البورصة من المستخدم وفقًا لمجموعة معايير بيانات اعتماد Mastercard Crypto. عند هذه النقطة، يحصل المستخدم على اسم مستعار لإرسال واستقبال الأموال عبر جميع البورصات المدعومة. عندما يبدأ المستخدم في إجراء تحويل، يؤكد الحل أن الاسم المستعار للمستلم صالح، وأن محفظة المستلم تدعم الأصول الرقمية والبلوكشين المرتبط بها. إذا لم يكن الأمر كذلك، يتم إخطار المرسل، ولا تتم المعاملة، مما يحمي جميع الأطراف من الخسارة المحتملة للأموال.
وفي حين أن المشروع التجريبي سيركز في البداية على تسهيل المعاملات بين الأقران، فإن التطبيقات المحتملة لـ Crypto Credential واسعة النطاق، مع إمكانات مستقبلية تشمل NFTs، والتذاكر، وحلول الدفع المبتكرة الأخرى، اعتمادًا على متطلبات السوق والامتثال.
انضمت الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان إلى الأسواق التي تم تنشيطها سابقًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث يمكن للمستخدمين إرسال تحويلات الأصول الرقمية عبر الحدود والمحلية داخل المناطق وبينها عبر سلاسل الكتل والأصول المتعددة. ستستفيد مجموعة مختارة من مستخدمي محفظة العملات المشفرة من Mastercard Crypto Credential على أساس أسبقية الحضور. سيتم طرح توافر أوسع عبر البورصات المشاركة خلال الأشهر المقبلة.
وقال يعقوب زمانوف، مدير قسم التكنولوجيا المالية في هيئة الخدمات المالية في أستانا: "نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية مع ضمان بيئة آمنة وشفافة لجميع المشاركين في السوق". "من خلال توفير أطر تنظيمية واضحة، نهدف إلى بناء الثقة والاطمئنان. يعد التعاون مع الشركاء العالميين مثل ماستركارد أمرًا أساسيًا لوضع معايير متسقة وضمان النمو الطويل الأجل وسلامة القطاع".
قال تالغات دوسانوف، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيبكس: "إن العمل مع ماستركارد لتطوير حلول الأصول الرقمية أمر ضروري لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية ليس فقط في كازاخستان ولكن في جميع أنحاء العالم". "يمثل تقديم شهادة ماستركارد للعملات المشفرة خطوة محورية في تطوير التمويل الرقمي، مما يوفر إطارًا موثوقًا به للتكامل الآمن والسلس للأصول الرقمية في الاقتصاد العالمي. من خلال تزويد عملاء إنتيبكس بتقنية ماستركارد الرائدة من نظير إلى نظير، فإننا نضع الأساس لنظام بيئي أكثر موثوقية وشفافية وشاملاً للأصول الرقمية".
صرح الرئيس التنفيذي لشركة ATAIX Eurasia، أروتيون بوغوسيان، قائلاً: "باعتبارها واحدة من بورصات العملات المشفرة الرائدة في كازاخستان، والمرخصة من قبل مركز أستانا المالي الدولي، تركز ATAIX Eurasia على بناء بنية تحتية قانونية وسهلة الوصول للعملات المشفرة في الأسواق المالية الأوراسية والعالمية في نهاية المطاف. ولهذا السبب نحن متحمسون للغاية للانضمام إلى شراكة ماستركارد الإقليمية لتنفيذ تقنية Mastercard Crypto Credential الحاسمة والمناسبة. نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع ماستركارد بشكل أكبر".
قال مو علي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة فيوز: "في فيوز، يؤكد تعاوننا مع ماستركارد في مبادرة Crypto Credential على التزامنا بتعزيز معاملات الأصول الرقمية الآمنة والفعالة والشاملة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا". "لا تعمل هذه الشراكة على تعزيز التزامنا بدعم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تبني حلول التشفير فحسب، بل تمثل أيضًا خطوة مهمة في بناء الثقة وتعزيز الموثوقية داخل مشهد التشفير المتطور".
وقال طلال طباع، الرئيس التنفيذي لشركة CoinMENA: "من المثير أن نرى ماستركارد تتبنى تقنية blockchain وتنتقل إلى السلسلة. تعد الابتكارات مثل برنامج Mastercard Crypto Credential أمرًا أساسيًا لبناء الثقة وجعل الأصول الرقمية أكثر سهولة في الوصول إليها وسهلة الاستخدام، وخاصة بالنسبة للمنضمين من التمويل التقليدي".