إطلاق بيانات "ماستركارد المشفرة"في الإمارات وكازاخستان

وتعمل بيانات ماستركارد المشفرة Mastercard Crypto Credential على تبسيط تجربة المستهلك من خلال السماح لمستخدمي بورصات العملات المشفرة بإرسال واستقبال العملات المشفرة باستخدام أسماء مستعارة بسيطة بدلاً من عناوين blockchain المعقدة، وذلك من خلال شراكات Mastercard مع البورصات والمزودين الرئيسيين في المنطقة. كما تساعد في التحقق من المعاملات بين المستهلكين والشركات باستخدام شبكات blockchain، مما يوفر ضمانًا بأن المستخدم قد استوفى مجموعة من معايير التحقق ويؤكد أن محفظة المستلم تدعم الأصول المحولة. كما أنها تجلب المزيد من الثقة واليقين إلى معاملات العملات المشفرة من خلال تبادل البيانات الوصفية ومعلومات قواعد السفر.