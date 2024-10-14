إطلاق أول عملة رقمية مدعومة بالدرهم الإماراتي

وتعد عملة AE Coin أول عملة رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع لتنظيم البنك المركزي، وتوفر مصداقية وثقة غير مسبوقة. وبدعم من الدرهم الإماراتي، تحافظ عملة AE Coin على الاستقرار والأمان من خلال الاحتياطيات الشفافة والمراجعات المنتظمة، مما يخفف من التقلبات المرتبطة عادةً بالعملات المشفرة. كما تتكامل عملة AE Coin مع منصات التمويل اللامركزية، مما يتيح للمستخدمين المشاركة في الإقراض والاقتراض وكسب الفائدة دون وسطاء. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد عملة AE Coin من أحدث تقنيات blockchain مع تشفير متعدد الطبقات، مما يضمن أن تكون جميع المعاملات آمنة وشفافة وتلتزم بأعلى معايير الأمان والامتثال، مما يضمن للمستخدمين مصداقيتها في النظام البيئي المالي الرقمي.