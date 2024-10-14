إطلاق أول عملة رقمية مدعومة بالدرهم الإماراتي
حصلت شركة"ايد ستابليكوين" AED Stablecoin LLC على موافقة مبدئية من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق وإنشاء عملتها الرقمية المستقرة الخاصة بها، AE Coin.
وبموجب "نظام خدمات رمز الدفع" (التعميم رقم 2/2024)، سيتم ترخيص عملة الشركة AED Stablecoin من قبل البنك المركزي لإصدار أول عملة مستقرة مدعومة بالدرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للبلاد واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025.
وباعتبارها عملة مستقرة مدعومة بالعملات الورقية، فإن كل عملة من عملات AE Coin مدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي، مما يضمن استفادة المستخدمين من مرونة تقنية البلوك تشين وموثوقية العملة التقليدية. ومن المتوقع أن يتيح طرح عملة AE Coin حلول دفع سلسة وآمنة مع المساهمة في الاقتصاد الرقمي المتوسع بسرعة في الإمارات العربية المتحدة.
وتعد عملة AE Coin أول عملة رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع لتنظيم البنك المركزي، وتوفر مصداقية وثقة غير مسبوقة. وبدعم من الدرهم الإماراتي، تحافظ عملة AE Coin على الاستقرار والأمان من خلال الاحتياطيات الشفافة والمراجعات المنتظمة، مما يخفف من التقلبات المرتبطة عادةً بالعملات المشفرة. كما تتكامل عملة AE Coin مع منصات التمويل اللامركزية، مما يتيح للمستخدمين المشاركة في الإقراض والاقتراض وكسب الفائدة دون وسطاء. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد عملة AE Coin من أحدث تقنيات blockchain مع تشفير متعدد الطبقات، مما يضمن أن تكون جميع المعاملات آمنة وشفافة وتلتزم بأعلى معايير الأمان والامتثال، مما يضمن للمستخدمين مصداقيتها في النظام البيئي المالي الرقمي.
وتتضمن خارطة طريق AE Coin تمكين المدفوعات الآمنة عبر منصات التجارة الإلكترونية، وتقديم تطبيق المحفظة المحمولة لسهولة الوصول أثناء التنقل وتوسيع حالات الاستخدام من خلال الشراكة مع التجار لإجراء معاملات العملة الرقمية.
وأعرب رامز رفيق، المدير العام لعملة الإمارات المستقرة، عن سعادته بحصوله على موافقة البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لبدء إصدار عملة الإمارات المستقرة. وباعتبارها أول عملة مستقرة ينظمها البنك المركزي، ستحدث عملة الإمارات المستقرة ثورة في مجال العملات الرقمية من خلال توفير الحرية المالية والاستقرار الذي لا مثيل له والأمن المعزز.
بالنسبة للشركات والأفراد على حد سواء، تعد عملة AE Coin بعصر جديد من الخدمات المالية الشفافة والفعالة من حيث التكلفة، حيث تقدم مجموعة واسعة من التطبيقات - من المدفوعات إلى حلول التمويل اللامركزي (DeFi).
وتتيح عملة AE Coin إجراء معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة، مع العمل تحت الإشراف التنظيمي الصارم للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يضع عملة AE Coin في طليعة انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد رقمي سلس ومبتكر.
وتجمع عملة AE Coin بين الاستقرار والأمان، مما يجعلها الحل الأمثل لحالات الاستخدام المختلفة - حيث يمكن للشركات في الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من المدفوعات الفورية والمستقرة باستخدام عملة AE Coin، مما يحسن إدارة التدفق النقدي ويقلل من تكاليف المعاملات. كما ستساعد عملة AE Coin الأفراد الذين يبحثون عن عملة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام للمعاملات اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تسهل عملة AE Coin المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتبسط التحويلات المحلية بتكاليف أقل من الخدمات المصرفية التقليدية.
وتتضمن استراتيجية AE Coin تكوين شراكات مع المؤسسات المالية الرائدة وبوابات الدفع ومقدمي التكنولوجيا لتسريع التبني. وتتضمن الأهداف المستقبلية التكامل مع التطبيقات اللامركزية (dApps) والإدراج في بورصات العملات المشفرة الرئيسية.