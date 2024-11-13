"إريك ترامب" يشارك في مؤتمر "بيتكوين" في أبو ظبي

ومن بين الشخصيات الأخرى التي أكدت حضورها نسخة أبو ظبي من مؤتمر البيتكوين، الأمير فيليب من صربيا، وسيف الدين أموس، مؤلف كتاب "معيار البيتكوين"، وعبد الله الظاهري من مركز بلوكتشين أبو ظبي.