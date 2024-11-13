"إريك ترامب" يشارك في مؤتمر "بيتكوين" في أبو ظبي
سيأتي "إريك ترامب"، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أبوظبي للتحدث في حدث Bitcoin MENA المقبل، والذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر في مركز Adnec.
وباعتباره شخصية بارزة في عالم الأعمال والسياسة، فمن المتوقع أن تتوافق آراء إريك مع تركيز المؤتمر على دور البيتكوين في تشكيل مستقبل التمويل في المنطقة.
بعد ظهور الرئيس الأمريكي المنتخب في مؤتمر"بيتكوين 2024 "في ناشفيل في يوليو، أظهرت عائلة ترامب دعمًا متزايدًا لعملة البيتكوين كوسيلة لمكافحة التضخم في الولايات المتحدة.
ومن بين الشخصيات الأخرى التي أكدت حضورها نسخة أبو ظبي من مؤتمر البيتكوين، الأمير فيليب من صربيا، وسيف الدين أموس، مؤلف كتاب "معيار البيتكوين"، وعبد الله الظاهري من مركز بلوكتشين أبو ظبي.
ويأتي هذا الحدث كخطوة لتعزيز مكانة أبوظبي كلاعب رائد في "الاندفاع الذهبي الجديد" للتمويل الرقمي.
بفضل ثروتها من موارد الطاقة، واحتياطياتها المالية الضخمة، ونهجها الاستشرافي في الابتكار، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي لقيادة المرحلة التالية من تبني البيتكوين على مستوى العالم.
إن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لفرض ضريبة القيمة المضافة الصفرية على مكاسب البيتكوين هي واحدة من بين العديد من الأحكام التقدمية التي وضعت المنطقة كوجهة رئيسية لمبتكري البيتكوين والمستثمرين والشركات.