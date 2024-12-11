"إريك ترامب": البيتكوين تحول جوهري في نظرتنا للمال والثروة
قال "إريك ترامب"، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، أن عملة البيتكوين ستحدث ثورة في النظام المالي العالمي من خلال تمكين الأفراد الذين "تأثروا سلباً" بالنظام المصرفي التقليدي. وخلال مشاركته في قمة بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أُقيمت في أبوظبي، وصف العملات المشفرة بأنها "المستقبل"، وتوقع أن يصبح والده رئيساً للعملات المشفرة.
وصرح في كلمة ألقاها أمام قاعة مكتظة بالحضور: "أعتقد أن عملة "البيتكوين" هي المستقبل، فهي بداية ثورة مالية لا تقتصر على أمريكا فحسب، بل تمتد لتشمل العالم أجمع. أعتقد أن البيتكوين ستُحدث تحولاً جوهرياً في الطريقة التي ننظر بها إلى المال، وكيف نفكر في الثروة، وكيف نستعد للمستقبل."
وشهدت القمة، التي انعقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم الاثنين واستمرت على مدار يومين، مشاركة قادة الفكر وخبراء العملات المشفرة في مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالبيتكوين بما في ذلك مستقبلها وإمكانيات التعدين وسبل الاستفادة منها بشكل أكبر.
كما شرح "إريك ترامب" كيف يمكن للبيتكوين أن "تعادل المنافسة" عالمياً، مشيراً إلى أوجه القصور في النظام المالي التقليدي. وقال: "النظام المالي التقليدي غير فعّال ومكلف، ولا يلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص حول العالم. البيتكوين ليست مجرد أصل مالي آخر؛ بل هي حل لهذه المشكلات. إنها نموذج مالي جديد قائم على اللامركزية، يتميز بالشفافية والتمكين. تمنح الأفراد القدرة على تنمية ثرواتهم دون الاعتماد على نظام مالي تقليدي ترك 99% من سكان العالم خلفه".
عاصمة العملات المشفرة
وتوقع "إريك ترامب" أن يعمل والده على تحويل أمريكا إلى عاصمة العملات المشفرة العالمية. وقال: "ستحظون بالرئيس الأكثر تأييداً للعملات المشفرة في تاريخ أمريكا". وأضاف: "أستطيع أن أقول بثقة إن أمريكا ستقود الثورة الرقمية. لديكم رئيس هو أول من يتحدث في مؤتمر بيتكوين، وأول رئيس يتبنى العملات المشفرة".
في الأسبوع الماضي، حققت البيتكوين إنجازاً تاريخياً بوصول قيمتها إلى 100 ألف دولار لأول مرة، وكشف "إريك" عن محادثة أجراها مع والده. وقال: "أبي، لقد وصلنا إلى اللحظة المنتظرة!" وأضاف: "وما أن لامس سعر البيتكوين عتبة الـ 100,000 دولار، حتى ظهرت تغريدة على طريقة "ترامب" المعهودة بعد 15 ثانية فقط. تخيلوا رئيساً أمريكياً يُكرس جهوده لجعل أمريكا عاصمة عالمية للعملات المشفرة!"
زعزعة النظام المالي التقليدي
وأكد "إريك" أن العملات المشفرة ستُحدث ثورة في النظام المالي التقليدي، قائلاً: "لم نعد بحاجة إلى عشرات الآلاف من المصرفيين وناطحات السحاب الشاهقة المنتشرة حول العالم لمعالجة طلبات الائتمان والأوراق القديمة وفرض رسوم باهظة. فكل ما يجري داخل تلك المباني يمكن إنجازه بشكل أفضل وأكثر كفاءة عبر تقنية البلوك تشين. ولهذا السبب تُعد هذه التكنولوجيا أكبر مزعزع للنظام المالي الحديث."
وأشار إلى أن البنوك أصبحت مؤسسات عتيقة، تحتاج إلى تطوير جذري لأدائها، متسائلاً: "لماذا يستغرق الأمر 90 أو 120 يوماً حتى يحصل زوجان شابان على تمويل لشراء منزل؟ لماذا لا تزال البنوك تعمل وفقاً لجدول زمني من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، خمسة أيام فقط في الأسبوع؟ بينما يمكنني الآن استخدام هاتفي لتداول البيتكوين في منتصف ليل السبت."
وأعرب "إريك ترامب" عن حماسه الشديد للعمل في المنطقة، خاصةً في قطاع البناء، قائلاً: "أشرف حالياً على بناء فندق ضخم في دبي، ونستعد لبدء العمل على فندق آخر في أبوظبي، وهو مشروع يثير حماسنا للغاية. لدينا مشاريع في جميع أنحاء المنطقة، لكن الإمارات العربية المتحدة تمثل بيئة مثالية لأي مطوّر. فلا مكان يضاهيها في تشجيع الابتكار ودفعك لتجاوز حدود المألوف. لم أجد مكاناً ينمو بهذه السرعة ويُلهمني للعمل بمثل هذه المرونة والإيجابية مثل الإمارات. هنا، إذا كنت تحلم ببناء شيء ما، وإذا كان بإمكانك تخيله، فستجد كل الدعم لتحويله إلى حقيقة."