"إريك ترامب": البيتكوين تحول جوهري في نظرتنا للمال والثروة

وأعرب "إريك ترامب" عن حماسه الشديد للعمل في المنطقة، خاصةً في قطاع البناء، قائلاً: "أشرف حالياً على بناء فندق ضخم في دبي، ونستعد لبدء العمل على فندق آخر في أبوظبي، وهو مشروع يثير حماسنا للغاية. لدينا مشاريع في جميع أنحاء المنطقة، لكن الإمارات العربية المتحدة تمثل بيئة مثالية لأي مطوّر. فلا مكان يضاهيها في تشجيع الابتكار ودفعك لتجاوز حدود المألوف. لم أجد مكاناً ينمو بهذه السرعة ويُلهمني للعمل بمثل هذه المرونة والإيجابية مثل الإمارات. هنا، إذا كنت تحلم ببناء شيء ما، وإذا كان بإمكانك تخيله، فستجد كل الدعم لتحويله إلى حقيقة."