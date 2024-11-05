"كارفور"تغلق متاجرها في الأردن وشراكة جديدة في الهند

أعلنت متاجر كارفور الفرنسية، عملاق تجارة التجزئة، عن توقف جميع عملياتها في الأردن يوم أمس 4 نوفمبر.

وقالت المجموعة، التي تعد أيضا خياراً ذو شعبية في الإمارات، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "اعتباراً من 4 تشرين الثاني 2024، ستوقف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة".

وشكرت الشركة عملاءها على دعمهم، وأضافت "نعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار".

كما أعلنت شركة كارفور، إحدى أكبر شركات التجزئة في العالم والتي لديها 14 ألف متجر في نحو 40 دولة، عن شراكتها مع مجموعة أباريل دبي للتوسع في الهند، في سبتمبر من هذا العام. وقالت الشركة العملاقة إن الشراكة ستستهدف شمال الهند في البداية، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع افتتاح أول متجر في عام 2025.