الشركات الألمانية تتطلع للنمو في الإمارات بمشاريع البناء الضخمة
"تتوقع مجموعة "فيشر" الألمانية، الرائدة في تصنيع منتجات التثبيت لصناعة البناء والتشييد، تحقيق نمو مضاعف في أعمالها داخل الإمارات العربية المتحدة هذا العام، وفقاً لتصريح مسؤول رفيع المستوى في الشركة."
صرّح "جورول سيفيم"، المدير العام لشركة فيشر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش المنتدى الدولي الثاني للخبراء الذي نظمته الشركة في دبي هذا الأسبوع، قائلاً: " تمثل المنطقة فرصة واعدة للغاية لشركة فيشر بفضل العدد الكبير من مشاريع البناء الجارية والمخطط لها. لقد قمنا بزيادة استثماراتنا بنسبة 10% هذا العام، ونتوقع استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة." وأضاف سيفيم أن الشركة تعتزم أيضاً توسيع مرافق التصنيع التابعة لها في الإمارات العربية المتحدة."
"حققت مجموعة فيشر، التي يقع مقرها الرئيسي في فالداختال بمنطقة الغابة السوداء الشمالية في ألمانيا، مبيعات بلغت 1.16 مليار يورو في عام 2023. تمتلك الشركة العائلية فريقاً عالمياً يضم حوالي 4700 موظف يعملون في 52 شركة تابعة، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى نحو 120 دولة. وتتألف المجموعة من أربعة أقسام رئيسية: أنظمة تثبيت فيشر، فيشرتكنيك، فيشر كونسلتينج، وحلول فيشر الإلكترونية."
جمع الحدث قادة الصناعة والشركاء والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في قطاع البناء، مع التركيز على ممارسات البناء المستدام والابتكار والتحول الرقمي.
"كانت الاستدامة محوراً رئيسياً للنقاش في المنتدى، حيث أكدت شركة فيشر التزامها بالممارسات البيئية المسؤولة. وقد تم اطلاع الحضور على أحدث مبادرات الشركة التي تركز على تقديم حلول بناء صديقة للبيئة، تتماشى مع الجهود العالمية الرامية إلى تقليل البصمة البيئية لقطاع البناء."
"صرّح الدكتور "رونالد ميهالا"، من مجموعة فيشر، قائلاً: "نحن سعداء باستضافة منتدى الخبراء الدولي في دبي، المدينة التي تتميز بنموها الديناميكي ورؤيتها المستقبلية. في فيشر، نلتزم بتشكيل مستقبل البناء من خلال الابتكار، والرقمنة، والممارسات المستدامة. هذا الحدث يعد شهادة على جهودنا في قيادة الصناعة نحو حلول بناء أكثر ذكاءً، وكفاءةً، وملاءمة للبيئة."
"بصفتها لاعباً رئيسياً في صناعة البناء ومواد البناء، تدير شركة فيشر 52 شركة تابعة، توظف أكثر من 4700 شخص حول العالم. وخلال المنتدى، أكدت قيادة فيشر على التزامها المتواصل بالنمو المستدام، إلى جانب جهودها الحثيثة لتوسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية."
كان من أبرز ما سلط عليه المنتدى هو تركيز فيشر على الابتكار والتحول الرقمي باعتبارهما محركين رئيسيين لمستقبل البناء. وقد شارك المتحدثون بخبراتهم في مجموعة متنوعة من المواضيع.
"استعرض كل من الدكتور رونالد ميهالا والدكتور أوليفر جيبيج كيفية دمج نمذجة معلومات البناء في مشاريع البناء العالمية، لتعزيز التعاون، وتقليل الهدر، وتبسيط إدارة المشاريع. أثبتت تقنية نمذجة معلومات البناء فعاليتها في تسليم المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة وضمن الميزانيات المخططة."
ناقش البروفيسور كونراد بيرجمايستر كيف تعمل التقنيات الناشئة على إعادة تشكيل مشهد البناء، وخلق بيئات بناء أكثر كفاءة وأماناً واستدامة.
"ناقش البروفيسور أشرف بيداه، الخبير في إصلاح وتقوية الهياكل، الحاجة العالمية الملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة، وشارك بتقنيات مبتكرة تهدف إلى إطالة عمرها الافتراضي. من جانبه، قدم الدكتور ماتي توث من شركة فيشر حلولاً مبتكرة باستخدام ألياف الكربون ورقائق البوليمر المقوى بألياف الكربون لتعزيز الهياكل الخرسانية بأقل تأثير بيئي. كما استعرض برنامج التصميم رينفورس فيكس ، الذي يعزز مشاريع التجديد من حيث السلامة والاستدامة."
"إلى جانب الرؤى الاستراتيجية، شكّل منتدى الخبراء الدولي منصة لشركة فيشر للكشف عن أحدث ابتكاراتها في مجال المنتجات. تم تصميم هذه الابتكارات خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعة البناء، مع تركيز واضح على الاستدامة، والكفاءة، وتكامل التكنولوجيا المتقدمة."
ولم يسلط المنتدى الضوء على ابتكارات فيشر المتطورة فحسب، بل أكد أيضاً على دورها كشركة رائدة في مجال البناء، ملتزمة بتوفير حلول متقدمة لتحديات الغد.