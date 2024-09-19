الشركات الألمانية تتطلع للنمو في الإمارات بمشاريع البناء الضخمة

صرّح "جورول سيفيم"، المدير العام لشركة فيشر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش المنتدى الدولي الثاني للخبراء الذي نظمته الشركة في دبي هذا الأسبوع، قائلاً: " تمثل المنطقة فرصة واعدة للغاية لشركة فيشر بفضل العدد الكبير من مشاريع البناء الجارية والمخطط لها. لقد قمنا بزيادة استثماراتنا بنسبة 10% هذا العام، ونتوقع استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة." وأضاف سيفيم أن الشركة تعتزم أيضاً توسيع مرافق التصنيع التابعة لها في الإمارات العربية المتحدة."