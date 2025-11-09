انخفاض سعر الذهب يُعيد البريق للمجوهرات في الإمارات

شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية في الإمارات انتعاشاً مع انخفاض الأسعار بعد أن بلغت ذروتها في أكتوبر، وفقاً لتجار المجوهرات في دبي.

وتضررت مبيعات مجوهرات المعدن الثمين حيث انخفض الطلب إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات خلال الربع الثالث من عام 2025 بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وقال شيراغ فورا، المدير العام لـ "بافليه للمجوهرات": "شهدت مبيعات المجوهرات زيادة طفيفة في الطلب بعد ذروة أسعار الذهب في أكتوبر. ويُنظر إلى هذا الانخفاض على أنه فرصة للباحثين عن الصفقات الجيدة." وأضاف: "يتعامل العملاء مع مشترياتهم بشكل استراتيجي، ونلاحظ تحولاً نحو القطع الذهبية الأخف وزناً والأكثر ملاءمة للميزانية."

وتابع فورا: "مع تراجع الأسعار عن الذروة، أصبح المتسوقون مستعدين للشراء مرة أخرى، ومع ذلك فإنهم يعطون الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف. يتابع الكثيرون أسعار الذهب عن كثب قبل إجراء عملية الشراء. كما نشهد ارتفاعاً في عدد العملاء الذين يعطون الأولوية للشراء بدافع الاستثمار، حيث يختارون قطعاً خالدة ومتعددة الاستخدامات يمكن أن تكون بمثابة مخزن للقيمة وإكسسوار عصري في الوقت ذاته."

وقال أنييل ذاناك، المدير العام لـ "كنز للمجوهرات"، إن المبيعات انتعشت مؤخراً. وأضاف: "تراجع أسعار الذهب شجع المشترين على العودة إلى السوق، كما أن بداية موسم الشتاء — الذي يشهد عادة زيادة في السياحة والطلب الاحتفالي — عززت مبيعات المجوهرات."

بلغ الذهب ذروته في أكتوبر عندما وصل سعر عيار 24 إلى 525 درهماً للجرام في دبي. وفي عطلة نهاية الأسبوع، كان الذهب عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 يتداول عند 482 درهماً و 446.25 درهماً و 428 درهماً و 367 درهماً للجرام على التوالي. وأغلقت أسعار الذهب الفورية عند 4,001.21 دولار للأوقية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انخفاض تاريخي للطلب

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من هذا العام أن الطلب على مجوهرات المعدن الأصفر في الإمارات انخفض إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أدنى مستوى له في خمس سنوات مع وصول الأسعار إلى مستوى قياسي.

انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 طن مقارنة بـ 7.1 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب على أساس ربع سنوي بنسبة 18%. وكان هذا هو أدنى مستوى لمبيعات المجوهرات الذهبية الفصلية منذ الربع الثالث من عام 2020، عندما وصلت المبيعات إلى 3.8 طن.

كما انخفض الطلب على سبائك وعملات الذهب خلال الربع الثالث في الإمارات — ولكن بمعدل أبطأ من المجوهرات — حيث اشترى الناس العملات والسبائك للاستثمار، متوقعين ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب على السبائك والعملات انخفض بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 3.4 طن خلال الربع الثالث من هذا العام. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات العملات والسبائك على أساس ربع سنوي بنسبة 18%.

بشكل عام، انخفض إجمالي الطلب على الذهب في الإمارات بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 9.7 طن خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 — وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2021 — عندما وصل الطلب إلى 8.8 طن.