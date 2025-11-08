"فيلورا" هوية جديدة لخدمات مطار أبوظبي.. لتعزيزالكفاءة

أعلنت شركة "الاتحاد لخدمات المطار" (EAS)، التي تشمل خدمات المناولة الأرضية، والشحن والخدمات اللوجستية، وخدمات الأمن، عن إعادة تسمية علامتها التجارية لتصبح تحت هوية واحدة باسم "فيلورا" (Velora). ويمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في تطوير خدمات الطيران في أبوظبي، ويعكس خطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل أكبر وكفاءة أعلى وتركيز أكبر على العملاء.

تجمع "فيلورا" مجالات الخدمات الأساسية هذه تحت منصة واحدة لتقديم حلول طيران شاملة (end-to-end) تهدف إلى دفع الأداء والابتكار وجودة الخدمة. وتجسد العلامة التجارية الموحدة نهجاً مستقبلياً مصمماً لتحسين العمليات، وتعزيز الترابط عبر خطوط الأعمال المختلفة، وتقديم التميز في الخدمة للشركاء والعملاء.

وقال جبران البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيلورا": "يمثل إطلاق 'فيلورا' معلماً هاماً في مسيرتنا، حيث نبني على أربعة عقود من التميز التي أرستها 'الاتحاد لخدمات المطار'. من خلال توحيد خدماتنا المختلفة تحت علامة تجارية واحدة، نهدف إلى تعزيز كل رحلة لضيوفنا وشركائنا، ووضع معايير جديدة للتميز التشغيلي، والمساهمة في نمو أبوظبي كمركز رائد للطيران."

تعتمد "فيلورا" على الإرث الطويل لشركة (EAS) وستواصل لعب دور مركزي في دعم مطارات أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للطيران. وتظل الشركة ملتزمة بتطوير القطاع من خلال التميز التشغيلي والابتكار وثقافة التحسين المستمر، بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية الأوسع لأبوظبي.

وتحت هويتها الجديدة، تشرف "فيلورا" على العمليات اليومية عبر أقسام أعمال متعددة، مدعومة بقوة عاملة متنوعة وذات مهارات عالية تتألف من أكثر من 5,000 محترف مخصص لتقديم خدمة استثنائية وموثوقية عالية.