98 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال 8 أشهر

يصادف هذا التاريخ ذكرى هبوط أول طائرة في الشارقة عام 1932. في ذلك الوقت لم تكن هناك دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت الشارقة، مثل الإمارات الأخرى، جزءًا من الإمارات المتصالحة. وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإمبراطورية البريطانية، والمعروفة باسم "هانو"، في 5 أكتوبر 1932 على مدرج المحطة، وهي الآن جزء من منطقة القاسمية في الشارقة. وكان ذلك إيذانًا بتأسيس أول مطار في المنطقة العربية في ذلك الوقت.