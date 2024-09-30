93 مليون مسافر عبرمطار دبي بحلول نهاية العام

وفي أغسطس، أعلن مطار دبي الدولي عن تسجيل رقم قياسي بلغ 44.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنسبة 8% مقارنةً بالعام الماضي. وأكد "جريفيث" في نتائج النصف الأول أن "مسؤولو مطارات دبي متفائلون بشأن الربع الأخير من العام، كما نتوقع تحطيم أرقام قياسية قد تتعدى 91.8 مليون ضيف سنوياً بنهاية عام 2024".