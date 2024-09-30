93 مليون مسافر عبرمطار دبي بحلول نهاية العام
من المتوقع أن يصل عدد المسافرين في مطار دبي الدولي إلى رقم قياسي يبلغ 93 مليون مسافر بحلول نهاية هذا العام، متجاوزاً التقديرات السابقة البالغة 91.8 مليون مسافر.
وقال "بول جريفيث"، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، خلال حديثه في "قمة مستقبل الضيافة" في دبي اليوم الاثنين، أن "التوقعات تشير إلى وصول العدد إلى نحو 93 مليوناً بحلول نهاية العام".
وفي أغسطس، أعلن مطار دبي الدولي عن تسجيل رقم قياسي بلغ 44.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنسبة 8% مقارنةً بالعام الماضي. وأكد "جريفيث" في نتائج النصف الأول أن "مسؤولو مطارات دبي متفائلون بشأن الربع الأخير من العام، كما نتوقع تحطيم أرقام قياسية قد تتعدى 91.8 مليون ضيف سنوياً بنهاية عام 2024".
وتشير التقديرات المعدلة إلى زيادة في حركة الركاب بمقدار 6 ملايين مقارنةً بأرقام العام الماضي عندما وصل عدد المسافرين في مطار دبي الدولي إلى 87 مليون مسافر. ويمثل هذا زيادة بنحو 7% على أساس سنوي.
وشهد مطار دبي نمواً مستمراً بعد الجائحة، حيث انتعشت قطاعات الطيران بقوة، مدفوعة بما يُعرف بـ "السفر الانتقامي" (أي السفر بعد فترة من عدم القدرة على السفر بسبب جائحة كوفيد-19). كما يعد مطار دبي واحداً من أكثر المطارات ارتباطاً على مستوى العالم. فقد تم ربطه بـ 262 وجهة في 104 دولة من خلال 102 شركة طيران دولية بحلول نهاية يونيو 2024.
وأضاف "جريفيث": "نتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى نحو 93 مليون مسافر بحلول نهاية العام. نحن نعمل على تسريع كل شيء. لا يريد عملاؤنا البقاء هناك لفترة أطول مما يجب. لذا فمن الأفضل لنا أن نستخدم التكنولوجيا والعمليات لتسريع حركة المسافرين عبر المطار... ولمواكبة هذا العدد الضخم من المسافرين، يجب علينا إدارة كل شيء بدقة فائقة"، وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في ذلك.
وتابع قائلاً: "الآن لدينا كاميرات تسجل كل جانب من جوانب عملية استعداد الطائرة. علينا تحليل تلك البيانات للحصول على الأهداف والمعدلات."
وأشار الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إلى أنهم يعملون على توظيف وتعزيز المواهب الإماراتية منذ إطلاق برنامج الخريجين في عام 2007، حيث يشكل الإماراتيون الآن 78% من فريق الإدارة.
وقال أيضاً: "غالبية فريقنا الإداري من النساء. وهن هناك لأنهن الأفضل، لقد أحدثن فرقاً هائلاً. بدأنا بـ 5500 موظف في عام 2007 مع 30 مليون عميل. واليوم، لدينا 93 مليون عميل وأكثر بحلول نهاية العام ولدينا 1800 موظف فقط. كما أن لدينا موظفون طموحون للغاية".