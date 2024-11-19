68.6 مليون زائر لدبي خلال 9 أشهر من العام الحالي

يتجه مطار دبي الدولي إلى تسجيل أرقام قياسية في أعداد المسافرين السنوية، بعد الأداء الرائع الذي حققه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وبحلول نهاية سبتمبر، استقبل مطار دبي الدولي 68.6 مليون مسافر، وهذا الأمر فتح الطريق لتحقيق أداء قوي في الربع الرابع.

واستمر الزخم الذي حققه المطار خلال النصف الأول من عام 2024 في الربع الثالث، حيث استقبل المطار 23.7 مليون مسافر خلال الربع. وساهم ذلك في تحقيق نمو بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المسافرين حتى تاريخه إلى 68 مليون مسافر. كما تمكن المطار من تسجيل 111.300 رحلة في الربع الثالث، وبلغ إجمالي حركة الرحلات خلال الأشهر التسعة الأولى 327.700 رحلة - بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بعام 2023.

وفي الربع الأخير من العام، وهي الفترة المعروفة بارتفاع حركة المرور المباشرة، من المتوقع أن يمر عبر مطار دبي الدولي 23 مليون زائر. ويعود هذا الارتفاع في حركة المرور إلى المغتربين العائدين إلى أوطانهم لقضاء العطلات والضيوف القادمين للاستمتاع بشتاء الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يكون حوالي 60% من حركة المرور المباشرة في الربع الرابع، مقارنة بنحو 50% في الربع الثالث و55% للعام بأكمله.

وأشار "بول جريفث"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مطارات دبي"، إلى تحول كبير في أنماط حركة المسافرين، حيث تجاوزت حركة المسافرين المباشرين حركة المسافرين العابرين. وأضاف: "يعكس هذا تطور دبي ليس فقط لتصبح وجهة سياحية رائدة، بل وأيضاً مكاناً جذاباً عالمياً للعيش والعمل وممارسة الأعمال، وهو ما يؤكده سوق العقارات المزدهر في المدينة وجاذبيتها المتزايدة كوجهة للمواهب المتميزة. ونحن نركز على مواصلة تقديم تجربة استثنائية في الربع الأخير، مدعومة بتقويم دبي الشتوي النابض بالحياة، ومعالمها السياحية الشهيرة".

كما أشار إلى العام الاستثنائي الذي شهده المطار، قائلاً: "إن قلب هذا النجاح هو موظفونا، الذين ساهم تفانيهم وتعاونهم في دفع أعداد ضيوفنا القياسية، والأداء التشغيلي القوي، مما جعلنا في الصدارة لأكثر من عقد من الزمان. ويظل مطار دبي الدولي محور اهتمامنا الأساسي، مع الاستثمار المستمر في خدمة العملاء والتقدم التكنولوجي، لضمان نجاحنا في تقديم تجربة ضيافة متفوقة".