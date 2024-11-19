68.6 مليون زائر لدبي خلال 9 أشهر من العام الحالي
يتجه مطار دبي الدولي إلى تسجيل أرقام قياسية في أعداد المسافرين السنوية، بعد الأداء الرائع الذي حققه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وبحلول نهاية سبتمبر، استقبل مطار دبي الدولي 68.6 مليون مسافر، وهذا الأمر فتح الطريق لتحقيق أداء قوي في الربع الرابع.
واستمر الزخم الذي حققه المطار خلال النصف الأول من عام 2024 في الربع الثالث، حيث استقبل المطار 23.7 مليون مسافر خلال الربع. وساهم ذلك في تحقيق نمو بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المسافرين حتى تاريخه إلى 68 مليون مسافر. كما تمكن المطار من تسجيل 111.300 رحلة في الربع الثالث، وبلغ إجمالي حركة الرحلات خلال الأشهر التسعة الأولى 327.700 رحلة - بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بعام 2023.
وفي الربع الأخير من العام، وهي الفترة المعروفة بارتفاع حركة المرور المباشرة، من المتوقع أن يمر عبر مطار دبي الدولي 23 مليون زائر. ويعود هذا الارتفاع في حركة المرور إلى المغتربين العائدين إلى أوطانهم لقضاء العطلات والضيوف القادمين للاستمتاع بشتاء الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يكون حوالي 60% من حركة المرور المباشرة في الربع الرابع، مقارنة بنحو 50% في الربع الثالث و55% للعام بأكمله.
وأشار "بول جريفث"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مطارات دبي"، إلى تحول كبير في أنماط حركة المسافرين، حيث تجاوزت حركة المسافرين المباشرين حركة المسافرين العابرين. وأضاف: "يعكس هذا تطور دبي ليس فقط لتصبح وجهة سياحية رائدة، بل وأيضاً مكاناً جذاباً عالمياً للعيش والعمل وممارسة الأعمال، وهو ما يؤكده سوق العقارات المزدهر في المدينة وجاذبيتها المتزايدة كوجهة للمواهب المتميزة. ونحن نركز على مواصلة تقديم تجربة استثنائية في الربع الأخير، مدعومة بتقويم دبي الشتوي النابض بالحياة، ومعالمها السياحية الشهيرة".
كما أشار إلى العام الاستثنائي الذي شهده المطار، قائلاً: "إن قلب هذا النجاح هو موظفونا، الذين ساهم تفانيهم وتعاونهم في دفع أعداد ضيوفنا القياسية، والأداء التشغيلي القوي، مما جعلنا في الصدارة لأكثر من عقد من الزمان. ويظل مطار دبي الدولي محور اهتمامنا الأساسي، مع الاستثمار المستمر في خدمة العملاء والتقدم التكنولوجي، لضمان نجاحنا في تقديم تجربة ضيافة متفوقة".
أهم الأسواق والوجهات
وحافظت الهند على مكانتها كأكبر سوق للمطار، حيث استقبلت 8.9 مليون مسافر في الأشهر التسعة الأولى من العام. وتلتها المملكة العربية السعودية بـ 5.6 مليون مسافر، بزيادة 15.2%، في حين استحوذت المملكة المتحدة على 4.6 مليون مسافر، بنمو 4.7% على أساس سنوي. وشملت الأسواق الرئيسية الأخرى باكستان (3.4 مليون)، والولايات المتحدة (2.6 مليون)، وألمانيا (2 مليون).
ومن بين الوجهات السياحية، تصدرت لندن قائمة الوجهات السياحية بنحو 2.9 مليون زائر، تلتها الرياض التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 25.8% إلى 2.3 مليون زائر. وشملت الوجهات السياحية الكبرى الأخرى مومباي (1.8 مليون زائر)، وجدّة (1.7 مليون زائر)، ونيودلهي (1.6 مليون زائر)، وإسطنبول (1.3 مليون زائر).
خلال هذه الفترة، تعامل مطار دبي الدولي مع 60.1 مليون قطعة من الأمتعة بنسبة دقة بلغت 99.3%. وتم تسليم ما يقرب من 92% من الأمتعة القادمة للضيوف في غضون 45 دقيقة من وصول الطائرة إلى مدرّج المطار.
مواصلة النجاح
ومن المتوقع أن تشهد أوروبا الغربية نمواً كبيراً هذا الشتاء، مع إضافة 237 ألف مقعد (مقارنة بالربع الثالث)، ومنطقة "الكومنولث" للدول المستقلة، التي ستشهد زيادة قدرها 301 ألف مقعد. ويعود هذا التوسع إلى شركات الطيران المحلية ،وشركات الطيران الجديدة التي تنضم إلى الشبكة، مثل ITA (آي تي إي) وCondor (كوندور) وHainan (هاينان) وDruk Air (درك آير)، التي تقدم مساراً جديداً إلى بارو في غرب بوتان (مملكة قريبة من الهند) . كما يرحب مطار "آل مكتوم" الدولي بشركة "ترانسافيا ويورو وينجز".
وتعزز هذه الإضافات الجديدة لشركات الطيران والوجهات مكانة مطار دبي الدولي كواحد من أكثر المطارات اتصالاً في العالم. وبفضل الأسس القوية التي تم وضعها في عام 2024، أصبح مطار دبي الدولي على أهبة الاستعداد لمواصلة النجاح، والحفاظ على ريادته في مجال الطيران العالمي وإعادة تعريف تجربة السفر للضيوف، وتمهيد الطريق للنمو والابتكار في المستقبل.